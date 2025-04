Letošnja častna meščana Ljubljane Milena Zupančič in Danilo Türk

Ljubljanski mestni svetniki bodo v ponedeljek odločali (in najverjetneje tudi potrdili) predlog komisije za priznanja MOL, da se letošnje najvišje občinsko priznanje podeli igralki Mileni Zupančič in nekdanjemu predsedniku države Danilu Türku. Lani je mestni svet to najvišje priznanje v Mestni občini Ljubljana podelil Julijani Žibert in nekdanjemu podžupanu Janezu Koželju. Slavnostna podelitev bo 8. maja ob prazniku mesta Ljubljane, ki je vsako leto na Ljubljanskem gradu.

Občinska komisija, ki ji predseduje Nada Verbič, mestna svetnica z Liste Zorana Jankovića, je prejela deset predlogov kandidatov in kandidatk za častnega meščana oziroma meščanko Ljubljane, v začetku aprila pa za to najvišje občinsko priznanje izbrala priznano igralko in nekdanjega predsednika države.

»Igralka Milena Zupančič nedvomno sodi v sam vrh slovenskih gledaliških in filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Njen umetniški opus obsega številne izpiljene igralske stvaritve v gledališču in na filmu, pa tudi na radiu in televiziji. Priznana je tudi v širšem v širšem gledališkem in kulturnem prostoru nekdanje Jugoslavije, « so med drugim zapisali v obrazložitvi.

In dodali, da s sugestivno interpretacijo, pretanjenim občutkom za detajle in vrhunsko izrazno močjo Zupančičeva že več desetletij bogati slovensko kulturno krajino in tudi v zadnjih letih z nič manj silovito izpovednostjo dokazuje svoje neprekosljivo igralsko mojstrstvo.

Dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik države, po mnenju občinske komisije za priznanja s svojim delovanjem pooseblja jedro vrednot najbolj plemenite tradicije mesta Ljubljana in njenih prebivalcev. FOTO: Arhiv Dela

Za nekdanjega predsednika države pa so zapisali: »Zaslužni profesor mednarodnega prava dr. Danilo Türk še vedno predava na ljubljanski Pravni fakulteti, pa tudi na številnih fakultetah v tujini. Na svoji izjemni karierni poti je bil med drugim tudi prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov, kjer je tudi predsedoval Varnostnemu svetu v času uveljavljanja mlade slovenske države na mednarodnem prizorišču. Kasneje je bil imenovan za pomočnika generalnega sekretarja te organizacije. V letih 2007 do 2012 je bil predsednik Republike Slovenije. Kot nekdanji predsednik države in odličen poznavalec mednarodnega prava je že več let član in predsednik Madridskega kluba, ki združuje nekdanje predsednike demokratičnih držav in vlad vsega sveta. V tej vlogi ustvarjalno sodeluje z vladami mnogih držav in različnimi pomembnimi mednarodnimi institucijami.«

Na njegovo pobudo se je začel tudi projekt medicinske rehabilitacije otrok in mladostnikov, ki so bili žrtve vojne v Gazi. Komisija za priznanja tudi meni, da Türk s svojim delovanjem pooseblja jedro vrednot najbolj plemenite tradicije mesta Ljubljana in njenih prebivalcev.

Za dobitnike nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2025 pa je občinska komisija predlagala Inštitut za narodnostna vprašanja, LJUBHOSPIC - Zavod Hospic Ljubljana, dr. Miho Kosa in ustanovo Hiša eksperimentov, Mojco Mihelič, ravnateljico Osnovne šole Danile Kumar in En-Knap - zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana.