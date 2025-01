Ljubljančani z višjimi cenami za komunalo in ogrevanje

»Na podražitev preskrbe s pitno vodo so vplivali predvsem višjih stroški dela, materiala in delovne sile ter poračun za leto 2023 v višini okoli 1,5 milijona evrov. V Ljubljani povprečno stanovanje porabi 13 kubičnih metrov vode, kar pomeni, da bo februarja položnica višja za 3,66 evra,« je pojasnil David Polutnik, direktor Voke Snage. Na začetku meseca so začele veljati za 27 odstotkov višje cene omrežnine za distribucijo zemeljskega plina. Zato bodo marčne položnice Energetike Ljubljana za povprečno stanovanje višje za približno štiri evre, za povprečno hišo pa za 8,50 evra.

Za prihodnji mesec je direktor Voke Snage David Polutnik poleg podražitve vodovoda in kanalizacije napovedal tudi podražitev odvoza odpadkov. Cene ravnanja s pitno in odpadno vodo se bodo za povprečno stanovanje podražile za devet do enajst odstotkov, medtem ko bo ravnanje z odpadki dražje za 15 do 19 odstotkov. Nove cene, ki bodo začele veljati prihodnji mesec, bodo razvidne na marčnih položnicah. Cene omenjenih komunalnih storitev so v tem javnem podjetju nazadnje zvišali marca lani. Takrat se je položnica za preskrbo s pitno vodo zvišala za okoli osem odstotkov, za odvoz odpadkov pa za približno sedem odstotkov. Župan Zoran Janković pravi, da je prestolnica glede cene pitne vode in tudi odvoza komunalnih odpadkov še vedno med najcenejšimi v državi. »In tudi po vseh parametrih je pitna voda v Ljubljani najboljša oziroma najčistejša,« je zatrdil župan. Pri tem pa je spet ponovil stališče, da bodo položnice za komunalne storitve in ogrevanje z novo zgrajeno sežigalnico (ki bo najverjetneje stala na območju Barja) gotovo še nižja, in sicer za najmanj 20 odstotkov.

Zaradi zvišanja omrežnine bodo februarja za odjemalce zemeljskega plina položnice višje med štiri in 8,50 evra. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nazadnje dražili leta 2018

Omrežnina za sistem distribucije plina, ki ga upravlja Energetika Ljubljana, se je, kot je pojasnil Samo Lozej, direktor družbe, nazadnje zvišala pred sedmimi leti, natančneje 1. januarja leta 2018. Ker pa so 1. januarja za sedem odstotkov znižali ceno zemeljskega plina za gospodinjstva, bo skupna cena ogrevanja na plin za približno 41.000 odjemalcev v Ljubljani oziroma za okoli 5800 plinomerov Energetike Ljubljane letos v primerjavi z lani nižja, je zatrdil Lozej. Ogrevanje s plinom bo v prestolnici še vedno eno najcenejših v državi, enako velja tudi za daljinsko ogrevanje s toplo vodo. Povedal je, da bodo zaradi višje omrežnine položnice za povprečno stanovanje višje za okoli štiri evre, za stanovanjsko hišo pa za 8,50 evra. Energetika Ljubljana je sicer tretji največji proizvajalec elektrike v državi, ki zagotavlja deset odstotkov vse proizvodnje elektrike v Sloveniji.