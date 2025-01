Ljubljanska občina ukinja 188 parkirišč na priljubljeni lokaciji

Z Magistrata so sporočili, da bodo ukinili parkirišče za osebna vozila ob Emonski cesti v neposredni bližini Zoisove in Slovenske ceste. Zakaj so se odločili za ta ukrep, bo na današnji novinarski konferenci pojasnil Bojan Babič, direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT).

Na makadamskem parkirišču je sicer na voljo 188 parkirnih mest, ki sodijo v prvi tarifni razred. To pomeni, da je treba za uro parkiranja odšteti 1,20 evra. Vzrok za ukinitev tega priljubljenega parkirišča v središču glavnega mesta je zagotovo dejstvo, da namerava država na tem območju zgraditi dolgo načrtovano Narodno in univerzitetno knjižnico (Nuk 2).

Spomnimo, da so mestni svetniki na zadnji seji, sklicani 16. decembra lani, sprejeli tudi sklep, da bo v ožjem mestnem središču oziroma v coni 1 z začetkom novega leta treba parkirnino plačati tudi ob nedeljah, v coni 2 oziroma na območju Bežigrada, Mirja, Prul in Krakovega pa tudi ob sobotah. Sicer pa bo Bojan Babič, direktor družbe LPT, na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavil poziv okoliškim prebivalcem za najem parkirnega mesta v Garažni hiši Ilirija ter ureditev drsališča na Pogačarjevem trgu, ki ga bodo odprli v ponedeljek.