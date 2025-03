Maja odprtje gostišča na Starem gradu

Potem ko je kamniška občina lani sprejela spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN), s čimer je omogočila tudi legalizacijo razgledne ploščadi na Starem gradu nad Kamnikom, investitor na upravno enoto še ni vložil zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja. Se bodo pa obiskovalci te turistične točke kmalu lahko okrepčali v gostinskem lokalu, saj je kamniškemu zavodu za turizem in šport (TŠ) uspelo pridobiti najemnika. Z javnim zbiranjem ponudb za oddajo poslovnega prostora na Starem gradu sta v roku prispeli dve ponudbi. Na podlagi razpisnih meril je bila izbrana ponudnica Alpine Resorts Julia Slapnik s. p..

Julia Slapnik je gostišče na Starem gradu že prevzela, odprto bo najpozneje 1. maja. Za zgrajeno razgledno ploščad investitor še ni zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja. Postavitvi vzpenjače na Stari grad nasprotuje ministrstvo za kulturo.

Pogodba je bila pred kratkim že podpisana, pri čemer ima nova najemnica po pogodbi tri mesece časa za odprtje lokala, a se je dela že lotila. Lokal bo ponovno odprt najpozneje 1. maja, ko bodo tradicionalno postregli s prvomajskim golažem, je napovedal Luka Svetec, direktor kamniškega zavoda za turizem in šport.

Julia Slapnik je povedala, da je lokal že prevzela, trenutno pa ureja vse potrebno za skorajšnje odprtje. »Ne morem razumeti, da lokal, ki je zgrajen na tako lepem kraju, do zdaj ni zaživel. Pričakujem zelo lepo zgodbo,« napoveduje. V lokalu bodo gostom ponudili domače mesne dobrote, kavo iz kamniške pražarne, k sodelovanju so povabili tudi kamniške pivovarje. Alpine Resorts Julia Slapnik in njen partner Miha na Kamniškem nista neznana, saj se z oddajanjem koč na Veliki planini ukvarjata zadnje desetletje, pri tem pa prisegata na trajnostni, zeleni in butični turizem.

Gostišče na Starem gradu je že dobrega pol leta zaprto. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Želimo si, da novi najemnik uspešno ponovno odpre vrata lokala. Zaradi preteklega uspešnega sodelovanja z omenjenim podjetjem smo prepričani, da bomo to partnerstvo še nadgradili ter skupaj razvili nove priložnosti za izboljšanje ponudbe na Starem gradu, z nadgradnjo bivalnih zmogljivosti in okolice v povezavi z morebitnim odprtjem razgledne ploščadi,« pravi Svetec.

Ministrstvo proti

postavitvi vzpenjače

Do odprtja razgledne ploščadi pa bo verjetno še dolga pot. Investitorju Stanislavu Knezu namreč tudi po šestih letih, odkar je ploščad zgradil, ni usojeno, da bi razgledna ploščad zaživela in sprejemala obiskovalce. Kamniška občina je lani sprejela spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN), ki zdaj omogočajo nadaljnje postopke za odprtje ploščadi, vendar pa Knez kamniškega upravnega organa še ni zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupaj z znanim arhitektom Tomažem Schleglom na Starem gradu načrtujeta še postavitev paviljona, v katerem bi bila predstavljena zgodovina mesta Kamnik in za povrhu še postavitev vzpenjače v dolžini 270 metrov, ki naj bi potekala od odbojkarskega igrišča v Kamniku do Starega gradu.

S Starega gradu so kamniški vršaci kot na dlani. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po Scheglovih besedah je bil ta projekt načrtovan v spremembah OPN, vendar je bil potem iz prostorskega akta izvzet. Na občini Kamnik, ki jo vodi župan Matej Slapar, so za Delo pojasnili, da v spremenjenem OPN ni vzpenjače oziroma poševnega dvigala zaradi negativnega mnenja ministrstva za kulturo. V dokumentu resornega ministrstva je namreč zapisano, da enota urejanja prostora z oznako KA-171, kjer je predvidena izdelava OPPN za letno-zimsko sankališče oziroma postavitev žičniške naprave, ni sprejemljiva.

270 m naj bi merila

vzpenjača iz Kamnika

na Stari grad

Pobuda namreč posega na gozdne površine Starega gradu, na območju arheološkega spomenika in na vzpetini, ki je pomembna za vedute starega mestnega jedra. Pod zahtevo za izvzetje vzpenjače iz sprejetih sprememb OPN je podpisana Špela Spanžel, generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino. O vsebini dopisa so bili obveščeni ministrstvo za naravne vire in prostor, sektor za občinsko prostorsko načrtovanje in zemljiške ukrepe ter kranjska območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.