Na zasavski cesti bo voznike še premetavalo

V nadaljevanju preberite:

Na odseku glavne zasavske ceste od semaforiziranega križišča v Beričevem do križišča za jedrski reaktor v Brinju prometnica že vrsto let dobesedno razpada. Vožnja je tako nevarna za vse udeležence v prometu, predvsem za enosledna vozila (motorje), saj se vozniki izogibajo udarnih jam tako, da delno vozijo po nasprotni strani ceste ali skrajno desno, marsikdo pa tudi vijuga in tako ogroža sebe in druge udeležence v prometu. Aprila lani je o kršitvah zakona o javnih cestah pristojni inšpektor spisal zapisnik.