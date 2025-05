Kdo so prejemniki najvišjih občinskih nagrad

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski mestni svetniki bodo v ponedeljek obravnavali (in najverjetneje tudi potrdili) predlog občine o izplačilu nagrad vodilnim v javnih zavodih za uspešno poslovanje v minulem letu. Na vrhu lestvice prejemnikov najvišjih nagrad sta že nekaj let Blaž Peršin, ki vodi Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), in Darko Brlek, dolgoletni direktor Festivala Ljubljana. Bodo pa nagrade tudi tokrat pripadale ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol, javnih vrtcev in glasbenih šol. Brlek in Peršin sta sicer do zdaj najvišji nagradi prejela pred dvema letoma. Kako so torej poslovali občinski zavodi in kako visoke so letošnje nagrade?