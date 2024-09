Občina podpira gradnjo obvoznice skozi naselje Konj

V nadaljevanju preberite:

Po šestnajstih letih je država spet obudila projekt obvoznice mimo Litije. Na ministrstvu za naravne vire in prostor so pripravili tri različice poteka trase, ki so jih imenovali 2b, 7b in 9a. Predvidena je gradnja predorov in mostov čez progo in reko Savo. Litiji bi se najbolj izognila različica 9a, njena gradnja pa je ocenjena na dobrih 28 milijonov evrov. Za litijsko občino je od treh možnih različic poteka prihodnje prometnice najbolj sprejemljiva prav različica 9a, ki se začne na novo predvidenem krožnem križišču na glavni zasavski cesti v Kurji vasi zahodno od naselja Konj.