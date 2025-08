Občina v prenovo štirih osnovnih šol

V nadaljevanju preberite:

Na magistratu bodo letos za investicijska in vzdrževalna dela ter za večje obnove in gradnje osnovnih šol v Ljubljani skupaj namenili 22,7 milijona evrov, kažejo podatki rebalansa letošnjega občinskega proračuna. Župan Zoran Janković je pred kratkim pojasnil, da bodo letos obnovili kar štiri osnovnošolske stavbe, in sicer Prule, Ketteja in Murna ter Majde Vrhovnik, celovite sanacije pa se bodo lotili tudi na OŠ Danile Kumar. Kako bodo potekala gradbena dela in kam bodo med prenovo preselili osnovnošolce?