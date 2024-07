Plečniku za spomenik podarili vino iz Gadove peči

V nadaljevanju preberite:

Tudi s pomočjo državnih sredstev je litijska občina vendarle obnovila spomenik talcem in partizanom, ki so padli med drugo svetovno vojno, zasnoval pa ga je arhitekt Jože Plečnik. V kulturnovarstvenih pogojih, ki jih je lani litijski občini izdala ljubljanska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), so investitorju priporočili celostno obnovo spomenika, opornega zidu z betonskimi stebriči in potjo, ter parterno ureditev. V nadaljevanju lahko preberete, kako so se Litijani oddolžili mojstru, kaj je Plečnik zahteval in zakaj so zvezde na spomeniku malce ukrivljene.