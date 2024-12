Poldrugi milijon evrov za dela na grajskem pobočju

Na ljubljanski občini so jeseni napovedali, da se z zavodom za gozdove intenzivno pripravljajo na posek 205 dreves na Grajskem griču. Drevesa in drseči material namreč ogrožajo varnost tako stanovalcev kot tudi obiskovalcev Ljubljanskega gradu. Zdaj je znano, da bo za dobrih 1,6 milijona evrov (z DDV) projekt izvedel konzorcij družb pod vodstvom podjetja Tisa in da se bodo pripravljalna dela začela že danes.

Na pobudo meščanov, predvsem stanovalcev na Mestnem in Starem trgu, ki se zaradi nestabilne brežine v stavbah pod zahodnim pobočjem Grajskega griča in padajočega materiala počutijo ogrožene, so se na magistratu odločili, da bodo izvedli sečnjo dreves ter hkrati namestili tudi zaščitne ograje in mreže. Projekt so na občini zagnali na začetku oktobra, pred tem pa so pridobili vsa strokovna mnenja in soglasja pristojnih institucij. Za posek je tako predvidenih kar 205 dreves, ki jih bodo spravili s helikopterjem, izvajalca vzdrževalnih del na grajskem pobočju pa so konec oktobra iskali z razpisom.

Pripravljalna dela na Grajskem griču se začenjajo danes. Dela naj bi zaključili marca 2025, je razvidno iz razpisne dokumentacije. Na javnem naročilu izbrali edino ponudbo, po pogajanjih cena nižja za 200.000 evrov.

Izbran edini ponudnik

Na javno naročilo so na magistratu do 14. novembra prejeli le eno (skupno) ponudbo in jo po dveh krogih pogajanj tudi izbrali. Posel je 5. decembra dobil konzorcij družb Tisa iz Ljubljane, Monterra iz Reke in Flycom Aviaton iz kraja Brusnice v novomeški občini. Iz razpisa, objavljenega 28. oktobra, je razvidno, kako bo moral izbrani konzorcij podjetij izvesti vzdrževalna dela za zavarovanje objektov pod zahodnim pobočjem Ljubljanskega gradu. »Najstrmejši deli Grajskega griča so zaradi varovanja tal in preprečevanja plazenja razglašeni kot varovalni gozd. To je pobočje od severnega vhoda v predor in po zahodnem obodu griča do stavb na zgornjem kraku ulice Reber.

1,2 mio € je za projekt namenjenih v rebalansu poračuna za leto 2024

Projekt se bo izvajal zaradi krepitve varovalne vloge gozda, ki jo bo pomembno dopolnila namestitev treh različnih podajno-lovilnih sistemov. Poleg tega bodo za zaščito nameščene tudi zaščitne mreže, ki bodo preprečevale nevarnost padajočega kamenja z brežine na spodaj ležeče stavbe,« so zapisali v razpisni dokumentaciji. Z občine so sporočili, da bodo že danes začeli sečnjo grmovja in drevja ter s tem zagotovili dostop za postavitev začasnih varovalnih ograj. Nameščanje ograj za zaščito ljudi in objektov pod Grajskim gričem, pa naj bi zaključili do božično-novoletnih praznikov.

Zaradi del in zagotavljanja varnosti bodo na območju Grajskega griča vzpostavili začasne zapore. FOTO: Leon Vidic/Delo

Helikopterski prevoz odvisen od vremena

Izbrana podjetja bodo januarja že začela posek označenih 205 dreves, les pa bodo s helikopterjem spravili do začasne deponije, ki jo mora, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, zagotoviti občina. Prvotna ponudba skupine izbranih družb je znašala 1,5 milijona evrov (brez DDV), po dveh krogih pogajanj s predstavniki MOL pa so ceno znižali za okoli dvesto tisočakov na 1,3 milijona evrov (brez DDV). Skupaj z davkom bodo torej na magistratu za ta projekt plačali 1,6 milijona evrov. Iz razpisa je razvidno še, da bodo dela predvidoma trajala do marca prihodnje leto. Zaradi del in zagotavljanja varnosti bodo na območju Grajskega griča vzpostavili začasne zapore.

Ker je območje Grajskega griča zelo kompleksno in strmo, spravilo po zemlji pa bi poškodovalo tla, so se na MOL odločili za helikopterski prevoz lesa.

Bodo pa obiskovalcem omogočili dostop do Ljubljanskega gradu in tudi do območij, kjer dela ne bodo potekala. Sredi januarja naj bi se začelo helikoptersko spravilo lesa, a je to odvisno od vremenskih razmer, pojasnjujejo na občini. Župan Zoran Janković je oktobra povedal, da je v rebalansu letošnjega mestnega proračuna za ta projekt predvidenih 1,2 milijona evrov. V proračunskem dokumentu so zapisali, da bodo prihodnje leto za ta projekt porabili dober milijon evrov, leta 2026 pa približno 200 tisočakov.

1,6 mio € (z DDV) je vredna pogodba z izbranim konzorcijem družb

Za kakšen projekt gre

Na grajskem pobočju so na podlagi strokovnega mnenja ljubljanske biotehniške fakultete evidentirali kar 908 dreves. Gregor Danev, direktor zavoda za gozdove, je na začetku oktobra pojasnil, da jih je za posek predvidenih 205. Gre za dobro petino vseh evidentiranih dreves oziroma 105 kubičnih metrov drevja. Grajski grič so, kot je na začetku oktobra na novinarski konferenci pojasnil Danev, razdelili na tri območja, in sicer glede na stopnjo težavnosti oziroma erozijske stopnje. Cona C je območje manjšega tveganja, kjer naklon terena ne presega 35 stopinj, cona B je območje večjega tveganja, kjer je povprečni naklon terena okoli 45 stopinj, cona A pa je kritično območje, kjer je naklon terena 65 stopinj ali več.

Med merili za izbor dreves, ki so vplivala na končno odločitev, ali je določeno drevo primerno za sečnjo, pa so bili lokacija drevesa, škodni potencial drevesa in njegove lastnosti, kot so poškodovanost, debelina debla, asimetričnost krošnje in nagnjenost drevesa. Na najbolj kritičnem območju oziroma v coni A je tako za sečnjo predvidenih 154 dreves, kar predstavlja 53 odstotkov vseh evidentiranih dreves na tem območju. To so predvsem drevesa, ki rastejo iz skalnate stene. V coni B bodo posekali 32 dreves, v coni C pa 19 dreves.

Ker je območje Grajskega griča zelo kompleksno in strmo, spravilo po zemlji pa bi poškodovalo tla, so se na magistratu odločili, da bodo odvoz drevja opravili s helikopterjem. To bo tudi eno redkih heliospravil v Sloveniji, je jeseni povedal direktor zavoda za gozdove Danev.