Presenetljivi preobrat v zadevi Plečnikov stadion

Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za revizijo postopka, po kateri so parcelo za izvedbo prenove Plečnikovega stadiona kot pripadajoče zemljišče pravnomočno dodelili bližnjemu naselju Fondovi bloki. Tako bo moralo okrajno sodišče ponovno odločati o tem, ali zemljišče med Plečnikovim stadionom in Fondovimi bloki velja za pripadajoče zemljišče lastnikov naselja ali pa je njegova lastnica ljubljanska občina. »Ta sodba potrjuje sume, da je nekdo z nasprotne strani poskušal vplivati na odločitev sodišča, da bi dosegel sodbo sebi v prid,« pravi Joc Pečečnik.

Okrajno sodišče v Ljubljani je v začetku leta 2022 v postopku ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, ki so ga prebivalci Fondovega naselja začeli že jeseni leta 2009, parcelo z vrtovi prisodilo naselju. Omenjeno parcelo je sicer Mestna občina Ljubljana (MOL) kot svoj delež vložila v projekt Bežigrajski športni park (BŠP). Na parcelah med Plečnikovim stadionom in Fondovimi bloki je namreč poslovnež Joc Pečečnik skupaj z MOL in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) načrtoval ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje – hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje. Prek podjetja Elektronček ima Pečečnik v družbi BŠP 59-odstotni delež, MOL 28-odstotni, OKS pa 13-odstotni delež. Ministrstvo za okolje in prostor pa je že pred dobrimi tremi leti in pol zaradi teh spornih parcel družbi BŠP zavrnilo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.

Medtem ko se na sodiščih bijejo bitke za lastništvo spornih vrtičkov ob Fondovih blokih, Plečnikov stadion že leta vidno propada. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sodba je od mrtvih obudila projekt

Pečečnik sodbo vrhovnega sodišča vidi zgolj kot etapno zmago na poti do zadoščenja pravici, ki ga pričakuje na cilju. »Sodba potrjuje naše mnenje, da je bilo sodišče v našem primeru pristransko pri odločitvi, da zemljišča pripadajo Fondovim blokom. Sodišče je namreč popolnoma prezrlo mnenje sodnega izvedenca, ki je odločil, da ta zemljišča ne morejo biti funkcionalna zemljišča sosednjih blokov,« je povedal za Delo.

Po njegovem mnenju sodba vrhovnega sodišča tudi utrjuje njegove dosedanje sume, da je nekdo z nasprotne strani poskušal vplivati na odločitev sodišča, da bi dosegel sodbo sebi v prid. Na podlagi izkušenj pa se tudi boji, da bi se postopek v nadaljevanju spet lahko vlekel več let. »Levica in Svoboda sta pred volitvami obljubili, da bodo, če zmagajo, zadevo takoj rešili in stadion odkupili. Kaj je zdaj s to zamislijo, ne vem, ostalo je pri obljubah,« pravi. Ne glede na vse je zadovoljen, da je sodba vrhovnega sodišča znova od mrtvih obudila projekt, ki so ga že vsi odpisali, zgolj on in njegovi sodelavci pa nad projektom prenove stadiona niso obupali. Spomnil je tudi, da na gradbeno dovoljenje že dve leti čakajo, po njegovem mnenju neupravičeno, in napovedal, da bo, če se zadeve ne bodo kmalu premaknile, to prisiljen pospešiti s tožbo.

Župan Zoran Janković pa je za Delo povedal: »Vedno poudarjam, da spoštujem sodbe sodišč, in tako je tudi zdaj. Vesel sem, da je sodišče sodbo vrnilo na prvo stopnjo, počakajmo pa, kako bo odločilo zdaj. Sodišče je namreč edino, ki lahko reši to vprašanje. Če bi se družbi BŠP, ki je lastnica, uspelo dogovoriti z državo za odkup zemljišča, na katerem stoji stadion, bi bila občina pripravljena prevzeti stadion v upravljanje, če bi država to tudi predlagala.«