Najcenejša ponudba za nadzidavo ni bila izbrana, plačali bodo 3,8 milijona evrov

Kamniška občina namerava zaradi pomanjkanja prostora v Knjižnici Franceta Balantiča začeti dolgo pričakovano nadzidavo stavbe pa tudi energetsko sanacijo knjižnice in tamkajšnje glasbene šole. Na oba objekta bodo namestili še sončni elektrarni. Podpis pogodbe v višini 3,8 milijona evrov (z DDV) s trzinskim podjetjem Gradnik je predviden konec meseca. Knjižnico bodo za leto dni z Ljubljanske ceste 1 preselili v začasne prostore. V nadaljevanjuj preberite, zakaj podjetje z najnižjo ponujeno ceno ni bilo izbrano in kaj je temu botrovalo. Kaj pravijo v trzinskem podjetju Gradnik in kaj direktorica knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir.