Razpoka grozi galeriji na glavni zasavski cesti

Ker je cesta med gradbiščem galerije Šklendrovec in Zagorjem ob Savi na glavni zasavski cesti zaradi plazu zaprta, gradnja tega pomembnega objekta tudi zaradi tega zamuja. A ni to glavni razlog. Že pred časom je bila namreč ugotovljena drugačna geološka sestava zaledne brežine, kot je bilo sicer zapisano v projektni dokumentaciji. In tudi zato bo končna cena izvedbe tega projekta za tretjino višja, kot je bilo določeno v sklenjeni pogodbi.