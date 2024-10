Trije novi domovi še ne bodo rešili prostorskih težav

V nadaljevanju preberite:

Dom starejših občanov (DSO) Grosuplje je že začel graditi enoto na Blokah, v Višnji Gori in Sodražici pa bo gradnja predvidoma stekla še ta mesec. V vseh treh novih enotah bo čez dobri dve leti na voljo 144 postelj. Na območju Ljubljane, kamor spadajo tudi omenjene tri občine, je po evidenci pristojnega ministrstva 17.315 aktualnih prošenj. Za grosupeljsko domsko oskrbo na nujni sprejem čaka 412 ljudi. V nadaljevanju preberite, kako v DSO Grosuplje rešujejo kadrovsko stisko, kaj pravijo na ministrstvu za solidarno prihodnost in med drugim tudi, kako so v ivanški občini pridobili zemljišče za gradnjo doma v Višnji Gori.