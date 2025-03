V nadaljevanju preberite:

Najnovejši podatki kažejo, da je v prestolnici več kot 31.000 ljudi brez osebnega zdravnika. V primerjavi z istim obdobjem lani se je to število povečalo za okoli 1500. Pomanjkanje zdravstvenega kadra občina rešuje s podeljevanjem koncesij na primarni ravni, zaposlovanjem zdravnikov iz tujine in s štipendiranjem bodočega kadra. ZD Ljubljana pa zaposluje tudi prek podjemnih pogodb in si pomaga z reaktivacijo upokojenih zdravnikov.