Z novo sedežnico na vrh Velike planine hitro kot blisk

Po odpravi manjših pomanjkljivosti je Upravna enota Kamnik za novo šestsedežnico na Veliki planini včeraj izdala uporabno dovoljenje. Investicija za skoraj deset milijonov vredno naložbo, ki so jo na Kamniškem načrtovali več let, se je tako zaključila. Ministrstvo za infrastrukturo naj bi po pridobitvi poročila o strokovno-tehničnem pregledu in na podlagi pravnomočnega uporabnega dovoljenja v prihodnjih dneh izdalo tudi obratovalno dovoljenje. V nadaljevanju preberite, kaj pravijo na ministrstvu glede porabe državnega denarja in med drugim kaj na zavodu za varstvo kulturnega dediščine pravijo glede morebitnega umentnega zasneževanja.