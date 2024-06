Za študije o prenovi tržnice porabili dva milijona evrov

V nadaljevanju preberite:

Eden izmed večjih projektov, ki naj bi ga na magistratu do konca mandata župana Zorana Jankovića vendarle tudi uresničili, je težko pričakovana in za nekatere sporna gradnja garažne hiše pod osrednjo mestno tržnico. Z obljubo o celoviti prenovi ljubljanske tržnice je šel Janković jeseni leta 2006 na lokalne volitve in prepričal volivce. Njegov šesti mandat se bo iztekel natanko dve desetletji kasneje, torej jeseni leta 2026, in takrat bo morda ta projekt le zagledal luč sveta, zagotovo pa še ne bo dokončan.