Zbolelo 36 ljudi, telefoni na NIJZ pregorevajo

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je zaradi onesnažene vode v ljubljanskem Maximarketu do danes zbolelo 36 ljudi, večinoma gre za zaposlene in nekaj strank. Na telefonske številke, ki so jih na NIJZ v četrtek odprli za prijavo težav, pa je poklicalo več kot 70 ljudi. Po besedah epidemiologinje Eve Grilc so za ta namen odprli tri telefonske linije.

Po pojasnilih odgovornih je bila vzrok izbruha virusnih črevesnih bolezni fekalna onesnaženost pitne vode v interni vodovodni napeljavi v poslovnem objektu Maximarket. Za zdaj še ni znano, kako se je to sploh zgodilo. O težavah zaradi slabosti je v zadnjih dneh tožilo več zaposlenih v bližnjih zgradbah, tudi poslanci v državnem zboru ter zaposleni na NLB, po naših informacijah pa je zbolelo tudi nekaj zaposlenih v Cankarjevem domu.

Na NIJZ so že dobili izvid analize prvega odvzetega blata, iz katerega izhaja sum na okužbo z norovirusi, kaže pa tudi na prisotnost sapovirusa in bakterije E. coli, je pojasnila epidemiologinja Eva Grilc. Ti povzročajo kratkotrajno, a intenzivno bruhanje, drisko, lahko tudi povišano telesno temperaturo. Obolelim zato predlaga, naj se zdravijo doma, poskrbijo za primerno hidracijo in nadomeščanje elektrolitov.

Če ste morda zboleli

»Če pa gre za hujšo klinično sliko, na primer da gre za takšno izgubo telesnih tekočin, ki je ne moremo sproti nadomeščati, pa je treba poiskati zdravniško pomoč. Če zdaj zaradi praznikov izbrani zdravnik ni na voljo, se poišče pomoč v zdravstveni službi oziroma urgentni zdravstveni službi,« svetuje Grilčeva. To predvsem velja za osebe, ki so bolj dovzetne oziroma bolj občutljive za prebavne težave, to pa so majhni otroci, kronični bolniki in starejši.

Za zdaj v bolnišnicah ne opažajo povečanega obiska, bi se pa pa »danes ali jutri lahko še kdo pojavil«, je še dejala Grilčeva. Po njenih besedah se namreč lahko težave pojavijo nekaj dni po zaužitju onesnažene vode ali hrane in po navadi trajajo nekaj dni. Sicer pa jim je upravljavec Maximarketa zatrdil, da upošteva priporočila NIJZ.

Po besedah Pavla Pollaka z NIJZ je voda trenutno oporečna, tako da je tudi težko zagotavljati varno hrano. »Najbolj so izpostavljene solate in podobne jedi, ki jih jemo surove, ali pa narezano sadje, ki je bilo najverjetneje narezano z nožem, ki je bil onesnažen ali umit v onesnaženi vodi. Živila, ki so zapakirana, pa niso problematična,« je pojasnil Pollak z NIJZ.

Še to: posameznikom, ki so imeli od 12. aprila prebavne težave in so v tem času kupili ali uživali hrano iz prehrambnih obratov trgovine, svetujejo, naj za nadaljnja navodila pokličejo na telefonsko številko 01/ 586 39 31.

Popolnoma zaprta dva lokala

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v sredo opravila inšpekcijske preglede v lokalih, ki so priključeni na vodovodni sistem poslovnega objekta Maximarket. Tako v živilski trgovini Maximarket poteka prodaja predpakiranih živil, svežega sadja in zelenjave, vsi ostali tako imenovani odprti oddelki ne poslujejo. Lokala Maxi Brunch Cafe in Moji štruklji Maxi sta zaprta, v Čokoladnem ateljeju Dobnik pa prodajajo le predpakirana živila.

»Obrata, ki poslujeta, sta si zagotovila alternativni vir zdravstveno ustrezne pitne vode, ki omogoča obratovanje v omejenem obsegu. Obrati bodo poslovali v navedenem obsegu do normalne vzpostavitve preskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo,« pojasnjujejo na upravi za varno hrano. Kot pravijo, je zdravstveno neustrezna pitna voda zgolj v naštetih lokalih, vsi ostali pa so priključeni na drug vodni vir in lahko za zdaj poslujejo brez kakršnihkoli omejitev.