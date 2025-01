Zdaj je na vrsti Sevnica

V nadaljevanju preberite:

Do leta 2033 namerava država od Dobove do Ljubljane posodobiti devet železniških postaj, to so Dobova, Brežice, Krško, Brestanica, Blanca, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje in Kresnice. Gradbena dela na železniški postaji v Litiji so v polnem teku, postajo v Sevnici bodo začeli posodabljati še letos, prihodnje leto pridejo na vrsto Kresnice. V Kresniških Poljanah pa prebivalci pričakujejo železniško postajališče.