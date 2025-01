Alaya kot ptič Feniks raste iz portoroškega pepela

V nadaljevanju preberite:

Do maja letos bo sredi Portoroža stal povsem obnovljen in posodobljen gostinsko-trgovski lokal Alaya, včasih bolj znan kot Tivoli. To nam je zagotovil Ante Guberac, lastnik gradbenega podjetja Grafist iz Kopra, ki se je pred tremi tedni lotil popolne rekonstrukcije poleti pogorelega objekta. Guberac trdi, da bosta vsebina in velikost lokala enaka, da pa bo to prihodnje leto postal sodobnejši in najlepši lokal v kraju.