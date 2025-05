Dvigalo na Markovec vendarle bo

V nadaljevanju preberite:

Koprčani bi morali do konca leta 2027 vendarle dobiti dvigalo na Markovec in hkrati razgledni Stolp miru, visok kakih 70 metrov. Nekaj koprskih mestnih svetnikov se je po vročih razpravah, temeljitem premisleku in prepričevanjih premislilo, zato so v mestnem svetu z 18 glasovi za in 15 proti le podprli projekt, ki bo povezoval obmorsko mesto z više ležečim Markovcem na hribčku. »Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja smo že dali in ga pričakujemo še letos. Začetek gradnje pa bo sredi leta 2026,« je povedal koprski župan Aleš Bržan.