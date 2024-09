Milijon evrov za Idrijo, v Cerknem ostali brez sredstev

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je z dobrimi 50 milijoni evrov podprlo 77 investicij v zunanjo športno infrastrukturo in 64 investicij v športne objekte po celotni državi. Skupna vrednost vseh projektov, ki so bili potrjeni na razpisu, skupaj s prispevki občin znaša 176,1 milijona evrov. Enega najvišjih zneskov bo za obnovo Modre dvorane dobila občina Idrija, znova pa je bila neuspešna na razpisu občina Cerkno. Obnova športnega parka bo tako morala počakati na nedoločljivo prihodnost.