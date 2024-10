V Novi Gorici pred deaktivacijo bombe zaključena evakuacija

Zaradi onesposobitve 104 kilogramov težke neeksplodirane bombe iz 2. svetovne vojne, ki so jo 23. septembra našli na območju tirov novogoriške železniške postaje, je zjutraj v Novi Gorici in sosednji Gorici potekala evakuacija prebivalcev znotraj 400-metrskega pasu. Evakuacija v Novi Gorici je zaključena, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.

Do 10. ure so pristojni še preverjali, ali je na območju evakuacije morebiti ostala še kakšna oseba. Ob predvidoma 10. uri pa se po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začenja onesposobitev letalske bombe, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, so sporočili z novogoriške občine.

»Evakuacija je potekala po načrtih, brez posebnosti. Novogoričani so upoštevali navodila pristojnih in se umaknili iz domov znotraj 400-metrskega pasu. V pasu zaklanjanja, med 400 in 600 metri, pa se bodo po zvoku sirene zadrževali v notranjih prostorih. Vse razpoložljive enote so bile na terenu in pomagale pri evakuaciji,« je, kot so sporočili z občine, povedal vodja evakuacije Simon Vendramin.

Vsi prebivalci znotraj 400-metrskega območja evakuacije in 200-metrskega območja zaklanjanja so že pred dnevi v nabiralnike prejeli letake z vsemi potrebnimi navodili, danes so bili dodatno obveščeni z zvočnim obveščanjem po ulicah, je dodal Vendramin.

Trenutno je za nemoteno izvedbo intervencije in vseh nalog, ki so povezane s tem, v Novi Gorici na delu 155 oseb.

Bomba, ki so jo na območju tirov novogoriške železniške postaje našli 23. septembra letos, je sicer dobro ohranjena in ima mehanski vžigalnik.

To je že osma bomba, ki so jo našli med obnovo novogoriške železniške postaje. Nazadnje so prejšnjo najdeno, 226-kilogramsko bombo iz 2. svetovne vojne, uspešno onesposobili 25. avgusta letos. Pred tem je bila tam v okolici 400 metrov odrejena popolna evakuacija, ki je prav tako segala tudi na italijansko stran.