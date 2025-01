Zvezdaste kornjače rešujejo Tropsko hišo

Tropska hiša v središču Celja, ki je bila v začetku decembra še zaprta, je v najbolj donosnem, prazničnem delu leta, ko je v mestu največ obiskovalcev, vendarle odprla vrata. Čeprav ministrstvo za naravne vire in prostor še vedno odloča o dovoljenju za prikazovanje živali, so dobili dovoljenje za prikazovanje živali v času razstave zvezdastih kornjač. Te so dobili iz zagrebškega živalskega vrta, ta mesec dobijo še štiri iz dublinskega.

Tropsko hišo so morali novembra lani zapreti po odločitvi inšpekcije, ker takrat niso imeli več veljavnega dovoljenja za prikazovanje živali. Zanj so sicer prvič zaprosili že marca 2023, novembra, ko jim je veljavno dovoljenje poteklo, so jim vlogo zavrnili. Direktor Tropske hiše Simon Cirkulan je že decembra pojasnil, da so jim na ministrstvu svetovali, naj takoj vložijo novo vlogo. To so storili 23. novembra 2023. O njihovi vlogi do danes ni bilo odločeno. Medtem je prišla inšpekcija, in ker nimajo veljavnega dovoljenja, Tropsko hišo zaprla.

Cirkulan je že decembra pojasnil, da zaprtje hiše ne pomeni samo, da ne bo denarja za plače za tri zaposlene in deset študentov, ki skrbijo za 150 vrst živali, ampak ga tudi ne bo za hrano za živali, mnoge med njimi so ogrožene, in za vse stroške, ki sodijo zraven. Kljub temu so našli rešitev, da so lahko Tropsko hišo že med prazniki odprli za obiskovalce. Pridobili so dovoljenje celjske upravne enote za prikazovanje živali in pripravili razstavo zvezdastih kornjač. Kot je pojasnil Cirkulan, je razstava začetek novega naravovarstveno-izobraževalnega projekta o želvah.

Ogrožene želve

Lani je v Tropsko hišo v sodelovanju s hrvaškim ministrstvom in upravo za zaščito narave ter živalskim vrtom Zagreb prispelo deset zvezdastih kornjač. »Z želvami bomo vzpostavili vzrejno skupino v sklopu programa EEP – evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev. Še štiri predstavnike te vrste bomo v tem mesecu prejeli kot donacijo iz živalskega vrta Dublin. Ta vrsta želve je namreč na udaru zaradi krivolova in uničevanja življenjskega prostora v njenem naravnem okolju,« je dejal Cirkulan.

Direktor Tropske hiše Simon Cirkulan, sicer doktorand Biodiverzitete in ekologije ZRC SAZU, si že leta prizadeva za strokovno delo, kar mu priznavajo številni tuji živalski vrtovi, s katerimi zgledno sodeluje. FOTO: arhiv Tropske hiše

V Tropski hiši že zdaj skrbijo za več kot deset vrst želv, Cirkulan pa napoveduje prihod še dveh kritično ogroženih, in sicer palačinkaste kornjače in žarkaste kornjače. V Tropski hiši so namestili tudi nov bazen za tri vrste vodnih želv, med njimi je tudi črna ribniška, ki že sodi med ogrožene. Devet osebkov te vrste so v Tropski hiši dobili kot donacijo iz živalskega vrta Leipzig.

Čakanje na odločitev

Cirkulan je dejal, da je bil obisk med prazniki dober, zadovoljen je, da ljudje prihajajo na razstavo: »Če bi ostali zaprti, bi bil to verjetno konec Tropske hiše. Izčrpal sem namreč vse osebne rezerve, potem ko sem kupil posest za Biopark, ki bo nov prostor za živali in rastline na celjskem podeželju.« Dodal je, da vsa sredstva za delovanje dobijo z obratovanjem Tropske hiše, z vstopninami, organizacijami in izvedbo dodatnih programov ter prodajo spominkov. Tudi zato nestrpno čaka na odločitev ministrstva.

Beloglavček je kritično ogrožena živalska vrsta, parček v Tropski hiši je imel do zdaj že tri legla. FOTO: arhiv Tropske hiše

Z ministrstva odgovarjajo, da morajo odločiti v 60 dneh od popolne vloge: »Stranka je vložila nepopolno vlogo. Na poziv ministrstva jo je večkrat dopolnila, nazadnje z dodatno dokumentacijo in pojasnili 25. oktobra in 3. decembra lani. Pri tem je stranka spremenila vlogo s tem, da je navedla nove vrste živali in tudi število osebkov živali, ki jih zadržuje v Tropski hiši z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu.« Konkretnih pojasnil, ker pridobivanje dovoljenja še ni končano, ne morejo podati.

Cirkulan je dodatno pojasnil, da so vlogo zadnjič uradno dopolnili 25. oktobra, zato se je rok zaključil 25. decembra. Dodal je, da decembra vloge niso več dopolnjevali: »Takrat so me poklicali z ministrstva, da nimajo dokazil, da smo kandidat za članstvo v evropski zvezi živalskih vrtov. Pa sem jim poslal svojo korespondenco z zvezo. Ampak to ni bil uradni poziv za dopolnitev vloge, tako da tega res ne moremo šteti za dopolnitev.« Napovedal je vložitev tožbe na upravno sodišče zaradi nerešenih vlog.