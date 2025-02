Audijev novi električni dvojec

Audi je z velikimi električnimi modeli na trgu že poskušal, a prvi model e-tron oziroma naslednik Q8 e-tron ni pustil opaznejših sledi. Zdaj v tem segmentu poskušajo znova, gre za audija Q6 e-tron in A6 e-tron. Prvi je športni terenec, v klasični ali bolj kupejevski izvedbi, drugi je lahko kombilimuzina ali karavan.

Oba modela sta pripravljena na skupni osnovi za prestižna električna vozila (PPE), ki jo v skupini uporablja tudi znamka Porsche. Športni terenec Q6 e-tron je dolg 477 centimetrov in kar širok. Kupejevska podizvedba sportback je zadaj bolj usločena in aerodinamična, a na zadnji klopi z malce manj prostora za glavo potnikov.

Q6 e-tron je lahko klasični SUV (na fotografiji) ali bolj kupejeveski sportback, stane odj 50 tisoča evrov naprej. Foto Gašper Boncelj

Precej nižji in klasično oblikovani A6 e-tron je lahko pripravljen kot kombilimuzina z imenom sportback ali kot karavanski avant. Je pa daljši, meri 493 centimetrov. Ima dober količnik upora, še dodatno, kadar so namesto stranskih ogledal kamere nove generacije (0,21 sportback, 0,24 avant). Prtljažnik v obeh modelih meri več kot 500 litrov, malce večji je v Q6, oba imata prtljažnik še spredaj.

Audi A6 e-tron kot sportback ali avant (na fotografiji) velja vsaj 60 tisočakov. Foto Gašper Boncelj

Notranjost je v obeh primerih tipično audijevska, takšna kot v novem modelu A5. Sedi se seveda v Q6 višje. Materiali so kvalitetni, prav tako izvedba, vse skupaj le ni preveč digitalizirano. Pričakovano je veliko opreme, na primer projicirni sistem z obogateno resničnostjo, ki si ga lahko nastavljamo po želji. Tu so, jasno, odlične luči, ki so že tradicija znamke.

Kabina je zelo podobna tisti v modelu A5. FOTO: Audi

Pogon je v obeh modelih v osnovi zadaj (Q6 ima moč 185 ali 225 kW, A6 pa 210 ali 270 kW), v izvedbi quattro je dodan še motor spredaj (sistemska moč pri Q6 je 285 kW, pri A6 pa 315 kW). Oba modela imata lahko baterijski sklop z zmogljivostjo 76 ali 95 kWh. Vratca za polnjenje električne energije so na obeh straneh, na obeh straneh je možno počasno polnjenje, hitro z enosmernim tokom le na levi. V zadnjem primeru je polnjenje, če to seveda zmore polnilna postaja, zelo hitro (do 270 kW), to omogoča 800-voltna električna arhitektura.

Uradni doseg je kar velik, v realnosti bi morali z enim napolnjenjem tudi s Q6 prevoziti več kot 400 kilometrov, z A6 pa še kakih sto več. Ampak to bo potrdil šele daljši preizkus.

Oba modela proizvajajo v matični tovarni v Ingolstadtu. Cena audija Q6 e-tron se začne pri 50 tisoč evrih, A6 e-tron je za najmanj 12 tisočakov dražji. Navedena zneska seveda veljata za manjši bateriji in zadnji pogon. Potem gredo cene precej višje. Najdražji sta v obeh primerih izvedbi S6 (še večja moč), ki staneta okoli 100 tisočakov. Kot pravi Franci Bolta, direktor znamke Audi pri Porscheju Slovenija, v celem letu računajo na 60 kupcev za Q6 in 40 za A6.