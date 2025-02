Drugi lynk je električen

Lynk&Co je znamka, ki si jo je kitajski lastnik Geely pred leti zamislil v sodelovanju s svojo švedsko enoto Volvo. Avtomobile so nameravali tržiti drugače, predvsem z mesečno naročnino, niti ne nakupom. A tisto ni šlo, tako da prvi model lynk&co 01 vendarle tudi na povsem običajen način prodajajo tudi pri nas. Temu priključnemu hibridu se zdaj pridružuje lynk&co 02, ki je popolnoma električen.

Lynk&Co 02 je bil enkrat že pripravljen, in sicer na bencinski (hibridni) pogon, a tisti ni pripeljal do Evrope. Zdaj je model z oznako 02 pripravljen povsem na novo, prodaja se na več trgih stare celine in je, kot rečeno, povsem električen. Izdelujejo ga na Kitajskem, morda ga bodo čez čas tudi v Volvovi tovarni v Ghentu v Belgiji.

Po karoserijski zasnovi je srednje velik križanec (dolžina je 446 cm), ki ima v sebi vendarle nekaj kupejevskih, aerodinamičnih potez. Ima kar velika, 19- ali 20-palčna kolesa. Sprednje luči so drobne, posebne, maska je v tem električnem avtu zelo zaprta. Pod njo se skriva vrsta tipal za številne asistenčne sisteme. Tudi zadnji del je precej posebno oblikovan, z lučmi kot delom spojlerja.

Na pogled in otip všečno, a zelo digitalizirano. FOTO: Gašper Boncelj

Notranjost je zelo minimalistična z večjim zaslonom na sredini vozila in še enim manjšim za volanskim obročem, ki je pravokotno-okrogle oblike. Digitalizacija je (žal) zelo močna, na sredinskem zaslonu se vse upravlja na dotik, nekaj tipk za tistega manjšega je na volanu. Prikazi so grafično všečni, a za kakega uporabnika malce drobni. Sicer je celoten vtis kabine dober, tudi uporabljeni materiali vsaj na prvi vtis delujejo zelo kakovostno. Izstopa kakšna drugačna rešitev, na primer zlaganje pokrova sredinske konzole.

Domiselno »zlaganje« pokrova konzole FOTO: Gašper Boncelj

Levo od zaslona iz armature štrli lična zanka, s potegom katere bi aktivirali sistem souporabe vozila, a ta funkcija v Sloveniji ne deluje. 02 je solidno prostoren avtomobil, tudi zadaj in ne nazadnje v prtljažniku, v katerega gre 410 litrov. Še manjši, 15-litrski odlagalni prostor je pod motornim pokrovom.

Lynk&Co 02 je povsem električen, motor z močjo 200 kW je nameščen zadaj, žene zadnji kolesi. Baterijski sklop je seveda v dnu vozila, skupna zmogljivost je 66 kWh, uradni doseg je 430–440 km, realnega bomo šele odkrili na morebitnem daljšem preizkusu. Litij-ionske baterijske celice imajo katodo, v kateri se uporablja litij-nikelj-mangan-kobaltov oksid. Polnijo se lahko seveda počasi ali hitro, v prvem primeru z izmeničnim tokom z močjo 11 kW (v boljši opremi do 22 kW), na hitrih polnilnicah je največja moč 150 kW.

Zadek je poseben. FOTO: Gašper Boncelj

Znamka Lynk&Co se je pri nas začela tržiti lani. S prvim modelom 01, ki je priključni hibrid, niso dosegli večjih prodajnih številk, se mu pa obeta zunanja prenova. Z 02 imajo večje načrte, njegova cena pred subvencijo se začne pri 37 tisoč evrih.