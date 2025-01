Prestižna športna znamka pri nas začenja gradnjo velikega centra

Nemška znamka prestižnih športnikov Porsche je s samostojnim zastopanjem in prodajo avtomobilov te znamke že vrsto let prisotna v Sloveniji, v Ljubljani. Zdaj pa gradi nov center na Verovškovi ulici. Gre za velik projekt, ki bo dokončan najkasneje do polovice prihodnjega leta. Kot je povedal Vasja Potočnik, vodja znamke Porsche pri nas, se bo center, imenovan Destination Porsche, raztezal na 12.500 kvadratnih metrih, na strehi bo velika sončna elektrarna, pred stavbo dve ultrahitri električni polnilnici z močjo 350 kW in 18 počasnejših (moč 22 kW).

Razstavni prostor bodo sestavljali moduli, ki jih bo mogoče prilagajati, v stavbi bo tudi obiskovalcem viden servisni del, v katerem bo 15 dvigal. O natančni vrednosti naložbe Potočnik za zdaj ni želel govoriti, a je le dodal, da gre za dvomestno milijonsko številko. Kot je bilo mogoče videti na računalniški skici dokončanega objekta, bo v neposredni bližini novo središče na trgu vse bolj uspešne znamke Cupra.

Na naše vprašanje, ali z novim centrom merijo na lastno prodajno dejavnost tudi na drugih trgih, na primer v državah nekdanje Jugoslavije, je dejal, da ne, Porsche se namreč podobne naložbe loteva v Zagrebu, prav tako se širi v Beogradu. V Sloveniji v zadnjem času, odkar je bila odpravljena zelo visoka dodatna obdavčitev avtomobilov z zmogljivimi pogoni, na leto prodajo približno 200 porschejev, po cestah pa jih vozi okoli 3000. Dosedanje edino prodajno mesto znamke Porsche, v Modri hiši na Bravničarjevi ulici v Ljubljani, bo ostalo aktivno, namenjeno bo interesentom za rabljene porscheje.