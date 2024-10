Katrca nove dobe

Renault je danes na razstavi v Parizu predstavil naslednji električni avtomobil, renault 4 e tech electric.

Oblikovno je avtomobil naslednik nekdanjega renaulta 4, legendarne katrce, ki so jo izdelovali tudi v Novem mestu. Tokratni model je pač povsem električen, izdelovali ga bodo v Franciji, na trg bo pripeljal prihodnje leto.

Imel bo dve različici baterije in sicer z zmogljivostjo 40 ali 52 kWh, in elektromotor s prav tako dvema izvedenkama z močjo 90 ali 110 kW. Videli bomo, kolikšen bo v praksi doseg. Polnjenje na enosmerni tok bo lahko z močjo 80 ali 100 kW z izmeničnim do 11 kW.

Avtomobil je dolg 414 cm, od tal je oddaljen 18 cm. Lahko sprejme 5 potnikov, prtljažnik pa v osnovi 420 litrov tovora. Omenjajo, da bo lahko povlekel do 750 kilogramov težko prikolico.

Za ceno je še daleč prezgodaj, saj bodo avtomobil začeli izdelovati šele prihodnje leto. Seveda pa si mislimo, da ne bo niti približno tako dostopen, kot je bil nekoč, ko je bil pri Slovencih množična izbira. Skupaj je Renault izdelal več kot 8 milijonov primerkov nekdanjega renaulta 4.

Električno katrco bodo tako kot prav tako električnega renaulta 5, ki je pripravljan na enaki proizvodni osnovi, izdelovali v Franciji, v tovarni v Maubegeu. Novomeški Revoz pač kasneje, leta 2026, dobi proizvodnjo novega električnega twinga.