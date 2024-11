Koristen avtomobil, če redno polnite baterijo

V nadaljevanju preberite:

O kitajskih avtomobilih se v Evropi pogovarjamo že nekaj let, a prav raznolike ponudbe za zdaj ni. V Slovenijo prihajajo le nekatere znamke in še te z omejenim številom modelov. Zdaj lahko na naših cestah vidimo prvi hibridni model znamke Lynk & co, ki ima precej enostavno oznako: 01.

Na kitajskih cestah vidite različne modele znamke Lynk & co, pri nas se moramo zadovoljiti samo z enim. Gre za srednje velikega križanca, ki po prenovi obstaja od leta 2021, v prvotni različici pa že od leta 2017. Lynk & co je sicer skupni projekt družbe Volvo Cars in kitajskega lastnika, podjetja Geely.