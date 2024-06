Lynk ima širšo družbo

Lynk & Co je avtomobilska znamka, ki so jo s fanfarami predstavili pred osmimi leti. Projekt družbe Volvo Cars in njenega kitajskega lastnika Geelyja so v Evropi najprej zagnali v bogatejših državah, tudi s ciljem naročnine, kar naj bi imelo prednost pred lastništvom. Zdaj se širijo k nam, a bodo avtomobile le prodajali, konkretno enega, ki ima oznako lynk & co 1.

Znamko so leta 2016 predstavili v Berlinu, najprej uvedli na Kitajskem, nato pa leta 2018 še v Evropi. Na Kitajskem imajo v ponudbi več modelov, v Evropi še vedno le enega, z imenom lynk & co 1. Oblikovno ga je zasnoval danes že pokojni Britanec Peter Horbury, ki se je nekoč proslavil z oblikovanjem nekaterih najbolj uspešnih Volvovih modelov (S60, V70). Rekli bi, da je danes videti zanimiv, a morda ne tako izjemen kot ob prvem razkritju.

Znamka Lynk & Co je nastala v sodelovanju družbe Volvo Cars in njenega lastnika Geelyja. Po več letih se zdaj iz zahodne Evrope širi tudi na druge trge na stari celini. FOTO: Gašper Boncelj

Avtomobil je dolg 4,5 metra, pripravljen je na sorodni osnovi kot volvo XC 40, tudi izdelujejo ga na isti proizvodni liniji na Kitajskem. Torej gre za srednje velikega križanca, z dvema solidno prostornima vrstama in prtljažnikom s 455 litri prostora.

V ponudbi je le en pogon, priključnohibridni. Sestavljata ga 1,5-litrski turbo bencinski trivaljnik (moč 132 kW) in električni motor (60 kW), prenos je prek sedemstopenjskega menjalnika z dvema sklopkama speljan na sprednji kolesi. Dodana je baterija z zmogljivostjo 14 kWh, ko je napolnjena (le z izmeničnim tokom, z močjo do 7 kW), lahko avtomobil samo na elektriko po navedbi proizvajalca prevozi okrog 70 kilometrov.

Oprema je le ena in bogata, posebej z asistenčnimi sistemi. FOTO: Gašper Boncelj

Lynk & co 1 je na voljo v modri ali črni barvi, oprema je le ena, ni nobenih posebnih opcij. To pomeni, da je v avtomobilu zelo veliko stvari za udobje, morda še več za varnost, saj je na seznamu skoraj dvajset asistenčnih sistemov.

Pravijo, da bi bil tako opremljen volvo XC 40 bistveno dražji, da je pričujoča novost »dober paket«, ki pa vendarle ni niti približno poceni. Zanj je treba odšteti 47 tisoč evrov. Kot rečeno, ga bodo pri nas le prodajali, ne bo kake naročnine, kar je v slogu avtomobilskega Netflixa zagovarjal nekdanji šef znamke Alan Visser. A se to v poslovnem smislu ni ravno izkazalo. Pri nas tudi ne bo direktne prodaje na način Tesle, ampak prek prodajnega salona, ki ga bodo odprli julija na Letališki cesti v Ljubljani, na sedežu krovnega podjetja SEEAG.

Tega od prej poznamo pod drugimi imeni, ki še naprej skrbijo za znamke Kia, Volvo, Ssangyong, Geely. Znamka Lynk & Co naj bi se sčasoma razširila, pričakujejo, da bodo imeli prihodnje leto v ponudbi tri modele, dolgoročno celo menijo, da bodo z njo v tej regiji prodali več avtomobilov kot vozil znamke Volvo Cars.