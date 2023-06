Mali križanec na elektriko

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Volvo je pred časom že razkril svojega orjaškega športnega terenca EX 90, ki vozi le na elektriko. Medtem ko ga še uvajajo v proizvodnjo, pa so predstavili še avtomobil, ki je prav tako električni SUV, a na drugem koncu velikostne lestvice. Z njim naj bi nagovarjali mlajše, nove stranke. Morali jih bodo, če naj bi sredi tega desetletja kar polovico prodaje ustvarili z električnimi avtomobili, po letu 2030 pa naj bi imeli v ponudbi samo te.

»Majhno je velika filozofija,« je na predstavitvi volva EX 30 dejal prvi mož podjetja Jim Rowan. Pravi, da je volvo EX 30 njihov najmanjši športni terenec doslej. Dolg je 423 centimetrov, pripravljen je na osnovi skupine Geely (ta je Volvova lastnica), tako kot smart#1 in polestar 4.

V notranjosti na armaturni plošči izstopa pokončen sredinski zaslon. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Na zunaj po nekaterih linijah vsaj malce spominja na večjega brata, tudi znotraj je nekaj podobnosti, med drugim pokončen sredinski večfunkcijski zaslon na dotik. Seveda je glede na konkretno razliko v zunanjih merah prostora občutno manj, zato pa je nekaj praktičnih rešitev, kot je umetelno pripravljena sredinska konzola. Prtljažnik v osnovi sprejme 318 litrov tovora.

Kar zadeva pogon in baterijo, je na voljo več možnosti. Za tiste, ki jim velik doseg ni pomemben, so uporabili cenejše baterijske celice s katodo iz litij-železovega fosfata (zmogljivost 49 kWh), izvedba z zadnjim pogonom (moč motorja 200 kW) ima doseg 340 kilometrov. Za večji doseg je na voljo baterija s katodo iz litija, niklja in kobalta (69 kWh), pri tej je v enaki pogonski izvedbi največji uradni doseg 480 kilometrov. Seveda bo vse to treba preveriti v praksi. Dosedanji Volvovi električni modeli niso ravno blesteli po porabi energije, novinec pa bi tu z nekaterimi aerodinamičnimi izboljšavami le moral pomeniti korak naprej.

Volvo trdi, da bo po letu 2030 izdeloval le še električne avtomobile. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Volvo EX 30 ima lahko poleg zadnjega še sprednji motor (sistemska moč 315 kW). Glede na to, da jim pri tej znamki načeloma ne gre ravno za hitrostne dosežke, smo kar malce osupnili, ko so poudarili, da zmore novinec v tem primeru z mesta do 100 km/h pospešiti v 3,6 sekunde. No, štirikolesni pogon je sicer lahko zelo koristen na spolzki podlagi, volvo EX 30 bo nekaj kasneje dosegljiv tudi v bolj robustni izvedbi, ki bo bolj oddaljena od tal in bo imela posebno zaščito dna vozila.

Med varnostnimi elementi so tokrat omenili funkcijo prepoznavanja in opozarjanja na kolesarje: če bo voznik hotel odpreti vrata, ko se bo na njegovi strani bližal kolesar, ga bo sistem zvočno in vizualno opozoril, naj tega ne stori. Ta funkcija je seveda del širšega varnostnega paketa.

Volvo EX 30 naj bi na Kitajskem začeli izdelovati čez nekaj mesecev, omenjajo vstopno ceno 36.600 evrov, kar je manj od marsikaterega podobno velikega tekmeca. Seveda bomo šele videli, kdaj pripelje do Slovenije in koliko bo res stal pri nas.