Verstappen spet najboljši: Toda ni bilo vse idealno

Svetovni prvak in vodilni v seštevku letošnje sezone svetovnega prvenstva formule 1 Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec sprinterske dirke v Miamiju. Drugi je bil Monačan Charles Leclerc (Ferrari), tretji pa Mehičan Sergio Perez (Red Bull).

Kratka preizkušnja v Miamiju ni postregla s prav veliko dogajanja z izjemo začetka, ko je po trčenju Lanca Strolla in Landa Norissa posredoval varnostni avto. V nadaljevanju so dirkači večinoma zadržali mesta iz petkovih kvalifikacij, kjer je bil prav tako najboljši Verstappen, na svojih mestih pa sta ostala tudi Leclerc in Perez, Mehičan je imel sicer najboljšo navijaško podporo na tribunah.

»Lepa spodbuda za nedeljsko klasično dirko«

V ozadju je nazadnje brez točke ostal nekdanji svetovni prvak Lewis Hamilton, ki je bil sicer osmi in tako na zadnjem mestu, ki v sprintih še prinaša točke. Toda vodstvo tekmovanja je Britanca naknadno zaradi prehitre vožnje v boksih kaznovalo s časovnim pribitkom in je zdrsnil na 16. mesto.

Točke so v sprintu danes dobili še Avstralec Daniel Ricciardo, drugi Ferrarijev voznik Španec Carlos Sainz, Britanec Oscar Piastri, Nemec Nico Hülkenberg in Japonec Yuki Tsunoda.

Max Verstappen na čelu kolone. FOTO: Peter Casey/Reuters

»Želel sem dobro startati, ni bilo povsem idealno, a dovolj dobro za mirno dirko. Zadovoljen sem z zmago, lepa spodbuda za nedeljsko klasično dirko,« je za prireditelje dirke povedal Verstappen, ki ostaja edini zmagovalec v Miamiju. Pred današnjim sprintom je namreč dobil tudi dirki v sezonah 2022 in 2023.

S tem uspehom je še povečal naskok v SP, kjer je letos dobil štiri od petih dirk in oba sprinta. Ima 118 točk, Perez na drugem mestu 91, Leclerc pa 83. Danes ob 22. uri po slovenskem času bodo na vrsti še kvalifikacije za klasično dirko dan pozneje. Ta se bo v nedeljo začela prav tako ob 22. uri po slovenskem času.