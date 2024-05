Štajersko-ljubljanski derbi brez zmagovalca

Najboljši nogometaši v Sloveniji igrajo tekme 34. kola; odprli so ga v Kidričevem, kjer sta se Aluminij in Bravo razšla brez zmagovalca (1:1). Štajerci so igrali brez kaznovanih Sandra Jovanovića in Tina Martića, kljub temu pa so iskali tri točke v srditem boju za obstanek v ligi. To jim je uspelo le delno, osvojili so le eno.

Šiškarji so prešli v vodstvo v 17. minuti, z desne strani je podal Mark Španring, pred golom pa je spretno reagiral Matej Poplatnik in zadel za 1:0. Zanj je bil to enajsti gol sezone. Domači so izenačili v 59. minuti, ko je po desni strani kazenskega prostora neoviran prišel do strela Tomislav Jagić in zadel z 12 metrov za končnih 1:1.