Osvežitev začetnika družine

Volkswagen je prvega člana družine električnih modelov ID na trg prvič pripeljal konec leta 2020, to je bil model ID.3. Sčasoma so sledili drugi avtomobili s skupne platforme. ID.3 je letos prvi deležen rahle prenove.

ID.3 je bil prvi in težko pričakovani električni avtomobil koncerna Volkswagen, ki je bil pripravljen na povsem novi modularni osnovi za električna vozila. Prepričal je z voznimi lastnostmi, tudi prostornostjo, nasprotno pa precej razočaral z delovanjem programske opreme večfunkcijskega sistema.

Novi, malce večji sredinski zaslon na dotik s premerom 12 palcev nakazuje, da bi to lahko bilo zdaj bolje, meniji so na primer spremenjeni, izboljšan je načrtovalec poti, seveda pa se bo vse skupaj res pokazalo šele na daljši rok v praksi. Vsekakor pa je ID.3 avtomobil, pri katerem je stopnja digitalizacije tudi odslej zelo visoka, če vam je to všeč ali ne. Sam bi si želel več fizičnih stikal in gumbov.

V notranjosti izstopa večji sredinski zaslon. Nekoliko boljši so materiali. FOTO: Volkswagen

V notranjosti ima po prenovi nekoliko boljše materiale, deloma so reciklirani, naslonjala v vratih so širša, rahlo so izboljšali sprednja sedeža. Je pa na zaslonih še vedno preveč svetleče plastike.

Mere ID.3 so ostale nespremenjene, dolg je 426 centimetrov, medosna razdalja znaša 277 centimetrov, prtljažnik sprejme 380 litrov prtljage. Zunanje poteze so rahlo drugačne (sprednji odbijač, zadnje luči), a kot celota avtomobil ostaja tak, kot smo ga poznali, lahko rečemo, da jasno prepoznaven, meni kar všečen.

Dolg je 426 centimetrov in znotraj korektno prostoren. Foto Gašper Boncelj

Tudi pri pogonski zasnovi ni sprememb, gre za električni avtomobil, ki ima motor zadaj in pogon na zadnji kolesi. Motor ima moč 150 kW, energijo dobiva iz litij-ionske baterije, ki je nameščena v dnu vozil in ima lahko zmogljivost 58 kWh ali 77 kWh. Uradni doseg je 426 oziroma 546 kilometrov, realni seveda kar nekoliko manjši.

Prenovljeni ID.3 sicer z manjšo baterijo (58 kWh) stane vsaj 43 tisoč evrov, z večjo (77 kWh) pa od 49 tisoč naprej. To sta ceni brez vključene subvencije, a tudi skupaj z njo to ni malo denarja. Ponujajo še popust ob finančnem lizingu, pri čemer pa je glede na visoke obrestne mere treba preračunati, koliko je ta res ugoden.

Cena se začne pri 43 tisočakih. FOTO: Gašper Boncelj

Volkswagen je do danes po Evropi našel 200 tisoč kupcev za ID.3, v Sloveniji jih je bilo doslej po navedbah Porscheja Slovenija prodanih 550, to je že kar precej, a približno toliko je v voznem parku, recimo, tudi električnih golfov. Dobave ID. 3 so bile doslej iz različnih vzrokov manjše, uvodne velike prodajne napovedi niso bile dosežene. Tokrat so cilji znova optimistični, v prvem polnem letu naj bi prodali od 400 do 500 primerkov, tudi zato, ker bodo proizvodnjo iz tovarne Zwickau razširili še v Volkswagnovo največjo tovarno v Wolfsburgu.

ID.3 je navzven rahlo prenovljen, v pogonskem smislu ni sprememb, se bodo pa še zgodile.FOTO: Gašper Boncelj

V prihodnjem letu bo ID.3, ki po svoje deluje kot model v stalnem razvoju, dobil še nekaj novosti, opremljen bo lahko na primer s še večjim 13-palčnim zaslonom. Predvidoma bo v drugi polovici leta 2024 dosegljiv tudi z najmanjšo baterijo (45 kWh), ki ga bo, upamo, tudi pocenila (ta je sicer že bila na voljo, a nato ukinjena), dosegljiva pa bo tudi športnejša izvedenka GTX, ki bo imela močnejši motor.

Pri Porscheju Slovenija bodo imeli letos še eno električno novost, to bo ob koncu leta večja kupejevska limuzina ID.7, leta 2025 bo na vrsti manjši ID.2.