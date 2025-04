Po A5 še novi Q5

Premijski športni terenci na naših cestah niso tako zelo redki. Zdaj bo kupce nagovarjal še novi audi Q5. Gre za tretjo generacijo tega modela, v prvih dveh (2008–2025) je v Sloveniji našel 3700 kupcev, največ je bilo dizelskih in štirikolesno gnanih. Novinec je pripravljen na platformi PPC za premijska vozila s klasičnim pogonom, tako kot že audi A5, ki je zdaj na trgu namesto prejšnjega A4.

Q5 je od predhodnika daljši za tri centimetre (477 cm), je pa malenkost širši in nižji. Pri dizajnu lahko govorimo bolj o evoluciji kot o radikalni spremembi. Notranjost je z izjemo višjega sedenja zelo podobna tisti v A5, za volanom sta dva zaslona, za doplačilo še tretji za sopotnika. Zadaj je ohranjena vzdolžno pomična klop, ki se deli v razmerju 40/20/40, prtljažni rolo je zdaj po podrtju sedežev mogoče pospraviti v dno prtljažnika.

Pogon je vselej blagohibridni, v osnovi je to bodisi bencinski bodisi dizelski agregat, 2-litrski vzdolžno postavljeni štirivaljnik, ki ima nekaj električne pomoči. V bencinski izvedbi ima lahko le dvokolesni pogon, za doplačilo štirikolesnega, kar je pri dizelskem pogonu standardno. V bolj športni izvedbi SQ5 je 3-litrski bencinski šestvaljni motor, pride tudi dizelski šestvaljnik, prav tako je v načrtu priključni hibrid, ki pa bo žal precej dražji.

Vstopni bencinski audi Q5 velja 56 tisoč evrov, dizelski 58 tisoč. Bolj kupejevska podizvedba sportback bo na voljo čez nekaj mesecev in bo v povprečju dva tisočaka dražja. Q5 tako kot doslej izdelujejo v Mehiki, pri slovenskem zastopniku upajo, da jih bodo letos dobili najmanj od 150 do 170 in seveda vse tudi prodali. Morda pa dobijo še kakšnega več, odvisno od ameriške carinske sage...