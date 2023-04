Povabilo na potepanje, ki ga ne moreš zavrniti

Prašna terenska igra, v kateri ima glavno vlogo africa, je stalnica v Hondinem moto repertoarju. S premišljenimi tehnološkimi inovacijami na eni strani in spremljanjem oblikovalskih modnih smernic na drugi uspeva Hondi dosegati najtežjo in hkrati pri kupcih najbolj cenjeno vrednoto. To, da ima africa ob koncu vsake sezone še eno plast patine na svoji bleščeči karizmi več. Pri kupcih zmogljivih potovalnikov to veliko šteje.

Honda svojo africo že od začetka pelje povsem svojo pot. FOTO: Andrej Brglez

ℹ Honda africa twin adventure sports 1100 Zastopnik: AS Domžale Moto center Cena: 16.290 evrov (z elektronskim vzmetenjem 17.990) Največja moč: 102 KM/75 kW

Kar zadeva obliko in dizajnerske posege, smo se v uredništvu takoj strinjali, da je africa med najlepšimi, če ne kar najlepša v svoji kategoriji. Ničesar ni premalo, ničesar preveč. Slednje, skupaj s pretiranim širjenjem plastike in dodatnih svetil, je postalo pri nekaterih tekmecih tako izrazito, da je bolj ali manj samemu sebi namen. Africa se je takemu umetnemu napihovanju mišic spretno ognila. Kot lahko vidite na slikah, je tudi v različici s polno opremo, se pravi z zaščitnim okvirjem, dodatnimi svetili in polno postavitvijo tovarniških kovčkov, še vedno videti dovolj vitko in prav nič testosteronsko okorno. To bi morali ceniti predvsem tisti, ki se s takim motorjem v resnici kdaj podajo na dolge in morda tudi bolj makadamske poti.

Voznik se že takoj, ko sede v center voznikovega sedeža, lahko prepriča, kako udoben je ta. Zadržali so tipično ožjo in niže postavljeno sedežno konfiguracijo, ki se je z leti med kupci africe jasno kristalizirala kot najboljša rešitev za večino izmed njih. Tudi zato je africa motor, ki s premišljenim zlitjem ključnih sestavin: geometrije motorja, položaja sedenja voznika ter količine in načina distribucije moči, kar nekako po naravni poti ponuja idealno izhodišče za nezahtevno, varno in uživaško vožnjo.

Ta motor ne bruha moči in ni divjak. FOTO: Andrej Brglez

Ob zagonu motorja nismo mogli spregledati precej počasnega postavljanja vsebine na velik in zelo pregleden zaslon. Uporabniško gledano to ne moti, le vsebina na zaslonu se ob takem startu vozniku na poti pridruži z rahlim zamikom. Sicer pa je barvni TFT-zaslon velikosti 6,5 palca poglavje zase, o katerem bi lahko napisali samostojen test. Tu opozorimo na zgolj nekaj posebnosti; upravljati ga je mogoče na dotik (tudi z rokavicami), tako početje med vožnjo pa močno odsvetujemo.

Pri vožnji hvalimo že v uvodu omenjeno premišljeno nadaljevanje finega vozniškega brušenja te popotniške legende. Veliki premiki so se zgodili že pri zadnji generacijski prenovi, tokrat gre za dodatno tajliranje, ki še natančneje uteleša zahtevne vozniške potrebe. Prednost africe je, da je kljub agregatu s 1084 kubičnimi centimetri, ki zmore 75 kW (102 KM), vozniško lahek stroj.

Barvni TFT-zaslon na dotik velikosti 6,5 palca omogoča nadzor nad množico sistemov. FOTO: Andrej Brglez

Honda svojo africo že od začetka pelje povsem svojo pot. Eno ključnih vodil je zagotovo težnja po še znosni teži, tej pa že od začetka dodajajo še brezhibno zanesljivost in enostavno vozniško multipraktičnost. Tudi zato je africa umeščena med najbolj neposrednimi tekmeci nekje med srednjo in visoko kategorijo, ker je to v resnici idealen položaj. Zato pa motor ne bruha moči in ni divjak, po drugi strani pa je energetsko vsekakor zelo dobro opremljena.

Vozni programi (urban, tour, gravel in OFF-Road) so tehnična asistenca, ki ob novi sveži moči in idealno porazdeljeni krivulji navora ponuja odličen repertoar možnih stilov vožnje tako po asfaltu kot makadamu. Sedemstopenjski sistem proti zdrsu zadnjega kolesa, ki preprečuje blokiranje koles tudi v nagibu, sistem distribucije plina z možnostjo štirih stopenj in karakterjev motorja pa seveda vrhunsko uporabno (doplačljivo) elektronsko vzmetenje ter številne druge elektronsko-mehanske sladkarije so odlični Hondini produkti, ki naredijo novo africo povsem konkurenčno najdražjim v razredu.

Vitka, močna, razmeroma lahka ter predvsem potovalno in sicer vsestranska africa je postala tehnološko še bolj napredna in vozniško predvidljiva. FOTO: Andrej Brglez

Ko paleti asistenčnih sistemov dodamo še po našem mnenju ključne gradnike africe: preverjeno geometrijo, izbrane materiale in odlično gradnjo, dobimo odlično osnovo za prvinske vozniške popotniške dogodivščine. Prav te so v preteklosti zgradile prestižno ime africe twin. Vse drugo so nianse. Škoda, da je svet naravnan tako, da pred lokalom največ šteje le najtežje, največje, najmočnejše in najbolj napihnjeno. In dobro, da Honda še naprej pelje svojo pot.