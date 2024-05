Španija bo Palestino priznala predvidoma 21. maja

Visoki zunanji predstavnik EU Josep Borrell je dejal, da bo Španija Palestino priznala 21. maja. »To mi je potrdil zunanji minister José Manuel Albares,« je dejal Borrell, ki je v preteklosti vodil špansko diplomacijo. Upa, da se bodo Španiji, Irski, Sloveniji in Malti, ki so napovedale priznanje, pridružile še druge države EU.

Da bo Španija skupaj z Irsko Palestino priznala 21. maja, je v sredo poročala irska javna televizija, v Madridu pa datuma doslej uradno niso potrdili.

Borrell je v pogovoru za špansko televizijo TVE v četrtek dejal, da se je srečal z zunanjim ministrom Albaresom, ki je sicer danes v Washingtonu na pogovoru z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom.

Diplomat EU je dejal, da bo priznanje »simboličen korak politične narave«, ki ne bo prinesel spremembe na terenu, izraža pa zavezanost iskanju rešitve. Bolj kot državo se priznava voljo, da ta država obstaja, je dejal Borrell, ki prihaja iz vrst socialistov, tako kot vlada v Madridu.

Pri tem je priznal, da je težko, da bi 27 članic Unije doseglo dogovor o priznanju. Borrell pa upa, da se bo Španiji, Irski, Sloveniji in Malti, ki so priznanje napovedale, pridružilo še nekaj držav, pri tem je omenil Belgijo.

Premieri Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazil pripravljenost priznati Palestino, »ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne«.

Slovenska vlada je sicer v četrtek že začela postopek priznanja Palestine, ki ga želi zaključiti do 13. junija.

Borrell je na vprašanje, ali priznanje pomeni priznanje teroristične skupine Hamas, poudaril, da obstajajo palestinske oblasti. »Lahko se sprašujemo o njeni učinkovitosti, ampak palestinska vlada obstaja,« je dejal.

Spomnil je še, da so ZN v preteklosti priznali meje palestinske države. Ne bomo si je izmislili, določili so jo ZN, je dodal.