Povežite in telefon varno odložite

Upravljanje avtomobila je zahtevno opravilo, še posebno ko je promet gost ali vremenske razmere niso idealne. Kljub temu se zdi, da ga marsikateri voznik in voznica jemlje premalo resno in se med vožnjo veliko preveč ukvarja z drugimi stvarmi. V zadnjih letih prednjačijo mobilni telefoni in dogajanje na vse večjih zaslonih v avtomobilih.

Ni treba, da je v avtomobilu tišina kot v muzeju ali cerkvi, a vožnja mora biti prva skrb voznika. Da je motenj čim manj, lahko poskrbi tudi tehnologija. Po eni strani vse več avtomobilov omogoča glasovno upravljanje, a tega vam, dokler ne bo delovalo v slovenščini, za zdaj še ne priporočamo.

Precej bolj uporabna sta dva vmesnika, ki poskrbita, da ustrezna vsebina s telefonov najde svoje mesto na večjem zaslonu na sredinski konzoli. Android auto in apple carplay se sicer razlikujeta v nekaterih podrobnostih, a v osnovi gre za zelo podobno tehnologijo.

Večina sodobnih avtomobilov omogoča oba vmesnika, tako da uporaba ni odvisna od tega, kateri sistem je vklopljen v vašem pametnem telefonu. Priključitev je lahko vedno prek kabla, kar je bolj nerodno, saj je treba telefon izvleči iz žepa ali torbice, hkrati pa mora biti tudi kabel pravi, da omogoča izmenjavo vseh potrebnih podatkov. Najnovejši avtomobili imajo zdaj že po pravilu možnost brezžične priključitve, torej prek vmesnika bluetooth, ki se zgodi takoj, ko avtomobil zaženete.

Nekaj nasvetov za pravo zabavo v avtomobilu – preklopite na digitalni radio (DAB+): sprejem postaj (kjer je možen) bo brez motenj, kakovost zvoka pa precej boljša – za poslušanje lastne glasbe je dovolj, da je avtomobil povezan prek brezžične povezave bluetooth; na avtoradiu to povezavo izberite kot vir glasbe – če uporabljate glasbene aplikacije, jih boste učinkoviteje upravljali na zaslonu avtomobila; svetujemo uporabo android auto oziroma apple carplay. – nikoli ne upravljajte infozabavnega sistema med vožnjo, razen za spreminjanje glasnosti in preskakovanje pesmi oziroma spremembo radijske postaje, kar je pri večini avtomobilov možno z gumbi na volanskem obroču; vsa pozornost mora vedno biti namenjena vožnji in dogajanju na cesti, četudi glasba za trenutek utihne.

Pred prvo uporabo vam vsekakor priporočamo, da si vzamete nekaj časa, saj ob hitenju med čakanjem na seznanjanje lahko mimogrede nekaj prezrete, zaradi česar povezava ne bo (pravilno) delovala. Ko jo vendarle vzpostavite, predlagamo, da preverite še nastavitve v avtomobilu in v telefonu ter si način povezave prilagodite, izberete ali odstranite določene aplikacije, določite njihov vrstni red pojavljanja in podobno. Nikakor vam ne priporočamo odstranitve omejitve vpisovanja ali iskanja naslovov med vožnjo.

Tako apple carplay (na fotografijij) kot android ponujata uporabne aplikacije, za ustrezne povezave in ureditev nastavitev pa si le vzemite čas. FOTO: Shutterstock

Ob uporabi android auta ali apple carplayja boste dobili standarden zaslon, na katerem so samo ikone, ki vodijo do aplikacij, pomembnih med vožnjo z avtomobilom. Ob navigaciji in glasbenih aplikacijah so to lahko še tiste za plačilo parkirnine in podobne storitve – če jih seveda uporabljate. Vedno lahko dostopate tudi do infozabavnega sistema, ki je sicer vgrajen v avtomobil, po drugi strani pa v večini avtomobilov lahko do najpomembnejših informacij, denimo navodil navigacijskega sistema, dostopate tudi na zaslonu pred voznikom.

In zakaj bi sploh uporabljali neavtomobilski sistem? Eden od glavnih razlogov je lahko dostop do navigacije, saj ta deluje tudi v avtomobilih brez vgrajenega navigacijskega sistema. Ker gre za Googlovo ali Applovo navigacijo, zelo prav pridejo informacije o trenutnem stanju na cestah z opozorili o zastojih in možnosti izogibanja. Teh informacij marsikateri avtomobili z vgrajenim navigacijskim sistemom ne omogočajo.

Android auto in apple carplay sta torej podaljšek vašega sistema na telefonu, ki v sicer nekoliko omejeni obliki, prinaša vse potrebne informacije v avtomobil – ne glede na to, kako dobro opremljen je. Če nič drugega, ju boste uporabili v najetem avtomobilu, ti so kot po pravilu opremljeni z osnovno opremo, zelo prav pa pridejo v nekoliko starejših avtomobilih, če seveda ta dva sistema že podpirajo.