Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske

Nekoč je veljal standardni 45-dnevni zamik plačila, zdaj lahko dobavitelji na svoj denar čakajo celo do 270 dni. Nič bolje ne kaže trgovcem. Zaloge so vse večje, zato je denarni tok omejen. Podatki Kitajskega združenja trgovcev z avtomobili kažejo, da kar 73 odstotkov trgovcev ni doseglo prodajnih ciljev v prvi polovici leta.

Stanje je tako resno, da so združenja trgovcev v provincah Jiangsu, Zhejiang, Anhui in Šanghaj junija poslala pismo največjim kitajskim proizvajalcem avtomobilov. Opozorili so na naraščajoče zaloge in resne finančne stiske ter pozvali k nujni podpori. Enako so kasneje storila še združenja v Guangdongu, Sečuanu in Henanu.

Vprašanje je, kje je skrajna točka cenovne vojne. Pri Caixinu so zapisali, da bo ekstremno varčevanje pri stroških prej ali slej ogrozilo kakovost in varnost kitajskih avtomobilov.