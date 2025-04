Renaultov malček bo imel Nissanovega dvojnika, ga bodo izdelovali v Revozu?

Renault in Nissan sta se dogovorila, da bo Renault na osnovi prihodnjega električnega renaulta twinga pripravil tudi električni model za Nissan. Kot je znano, bodo twinga izdelovali v Novem mestu v Revozu, o proizvodnji nissana pa so nam za zdaj povedali le, da bo potekala v Evropi.

Renault in Nissan sta dogovor sklenila ta teden, so pa Francozi svojemu dolgoletnemu partnerju ponudbo dali že oktobra lani, zdaj je sprejeta. Pri tem je treba omeniti, da je sodelovanje Renaulta in Nissana vse bolj vezano na specifične modelske projekte, nasprotno pa zveza kapitalsko ni več tako močna kot nekoč. Lani je Renault lastniško udeležbo v japonskem partnerju zmanjšal na 15 odstotkov, zdaj naj bi jo še dodatno, in sicer na deset odstotkov, Nissan naj tudi ne bi bil več kapitalsko udeležen v električni enoti Ampere.

Renault in Nissan sta kapitalsko vse manj povezana, a skupne avtomobilske projekte imata – twingo bo dobil sorodnika z Nissanovo značko. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Če se vrnemo k avtomobilom: kot je znano, bodo bodočega električnega renaulta twinga od leta 2026 izdelovali v Revozu v Novem mestu, glede Nissanovega »dvojnika« pa so nam iz Renaultove centrale v Parizu te dni odgovorili, da za zdaj lahko rečejo le, da ga bodo izdelovali v Evropi. Je pa pomenljivo, da naj bi po uradni objavi malega električnega nissana začeli izdelovati že leta 2026, torej v istem letu kot twinga; Yahoo Autos povzema navedbe Automotive News Europe, da naj bi novi mali nissan pomagal izboljšati izkoriščenost tovarne v Novem mestu.

Pri tem je treba dodati še, da je Renaultov direktor Luca de Meo prav za Automotive News Europe pred kratkim dejal, da bodo imeli nov mali električni model tudi pri nizkocenovni znamki Dacia, namesto dosedanjega springa, pripravljen bo prav tako na osnovi bodočega twinga, ga bodo pa od leta 2027 izdelovali v Revozu. Gre za željo po evropski proizvodnji, saj spring nastaja na Kitajskem in zanj že nekaj mesecev veljajo kazenske carine EU, v Franciji zanj tudi ni subvencije. Po drugi strani pa je res, da tudi pri twingu čisto brez Kitajcev ne gre, Renault si je sicer zamislil dizajn, tehniško piljenje pa poteka pri doslej neimenovanem kitajskem partnerju, zato si mislimo, da bo tudi cenejša baterija s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) na začetku kitajska.

Nissan z Renaultom sodeluje še v enem zdaj že skoraj realiziranem električnem primeru. Renaultov električni model renault 5 e-tech electric, ki se že prodaja, bo dobil tudi sorodnika iz Nissana, novo, tokrat izključno električno micro. Oblikovali so jo v Nissanovem londonskem oblikovalskem studiu, tehnično osnovo si deli z renaultom 5, tako kot »petko« jo bodo sestavljali v Renaultovi tovarni v Douaiu v Franciji. Micro bodo začeli prodajati letos, že letos naj bi bila za prodajo nared tudi tretja generacija nekdanjega Nissanovega električnega pionirja, nissana leafa, ki bo pripravljen na sorodni osnovi kot električni SUV ariya, ta pa bo nastajal v Nissanovi tovarni v Sunderlandu v Veliki Britaniji.

Deljenje električnih osnov za različne modele je seveda znano že doslej, ni presenetljivo, da je (še bolj) prisotno tudi pri manjših avtomobilih. Koncern Volkswagen bo na primer z bodoče manjše električne platforme pripeljal modele VW ID.2, VW ID.1, škoda epiq, cupra raval. Stellantis ima na cenejši večenergijski platformi (električni in hibridni pogon) modele citroën C3, fiat grande panda, opel frontera …