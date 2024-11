S katalonskega dirkališča na naše ceste

Leto 2024 še ni končano, a počasi se že lahko lotimo letošnje analize. Če vzamemo pod drobnogled samo avtomobilski trg, je to leto precej zaznamovala Cupra. Po vseh novostih in prenovah je zdaj tukaj še športni terenec terramar.

Kam točno ga umestiti? Za lažjo predstavo je verjetno najbolje, da zapišemo, da gre za Cuprino izvedbo VW tiguana ali za sorodnika audija Q3. Torej klasični športni terenec, kar pri modelu terramar velja za obe besedi. Po dimenzijah je terenec, hkrati pa se lahko pelje precej športno. Sploh če izberete najmočnejši motor.

Sredinski del je na voljo predvsem vozniku. FOTO: Aljaž Vrabec

Na pogled niti ne deluje tako velik, ampak mere so jasne: dolg je 4,52, visok 1,58 in širok 1,87 metra, s čimer je malce večji kot hišni brat formentor, čeprav sta oba narejena na isti platformi. Zanimivo, razvili so ga v Barceloni, toda izdelujejo ga v naši soseščini, v Audijevi tovarni v Györu na Madžarskem, pri njegovem razvoju pa so sodelovali tudi Audijevi inženirji iz Ingolstadta.

Razvili so ga v Barceloni, izdelujejo ga na Madžarskem. FOTO: Aljaž Vrabec

V bistvu je bolj prostoren, kot smo pričakovali. Na prvih vožnjah v Sloveniji smo se vanj spravili celo štirje odrasli moški in se peljali brez težav. Kljub temu se odrasli najbolje počutijo spredaj, še posebno za volanom, ki je precej športen in z več gumbi za upravljanje športnih načinov vožnje. Za volanom je 10,25-palčni zaslon, na sredini pa 12,9-palčni na dotik. Precej je bakrenih okrasnih dodatkov, sedeži so športni in so se na prvi kratki vožnji zdeli precej udobni, sedežne prevleke so izdelali iz recikliranih materialov. Kar zadeva zunanjost, ima terramar tipične lastnosti Cuprinih modelov, ki malce spominjajo na podobo morskega psa (pri obliki maske), opazen je tudi širok C-stebriček.

Razvili so ga v Barceloni. FOTO: Aljaž Vrabec

Pri motorjih se vse začne z 1,5-litrskim bencinarjem v povezavi z 48-voltno blagohibridno tehnologijo. Ta motor ima 150 konjskih moči (110 kW). Sledita dvolitrska bencinarja z 204 in 265 konjskimi močmi (150 in 195 kW). Vse tri različice imajo sedemstopenjski samodejni menjalnik, močnejši še štirikolesni pogon, najmočnejša pa tudi oznako VZ (veloz, kar pomeni hitro), ki jo imajo najmočnejši Cuprini modeli.

Najhitreje se pelje 243 kilometrov na uro, kjer ima nastavljeno blokado, a četudi se vozite pri veliko manjših hitrostih, so njegova glavna odlika vrhunske vozne lastnosti, predvsem odzivnost motorja in dobra lega na cestišču. Za največjo hitrost je vseeno bolje, da zavijete na kakšno dirkališče. Če boste kje blizu Barcelone, je takšno dirkališče Terramar, po katerem je avtomobil dobil ime.

V dolžino meri 4,52, v višino 1,58 in v širino 1,87 metra.

Najšibkejši motor ima 150 konjskih moči, najmočnejši 272.

Vstopna cena s popustom je 39.898 evrov.

Najmočnejši priključni hibrid ima 275 konjskih moči. FOTO: Aljaž Vrabec

Vrh ponudbe sta priključna hibrida. Gre za kombinacijo 1,5-litrskega bencinarja in elektromotorja, šibkejša različica premore 204 konje (150 kW) in močnejša 272 konjev (200 kW). Menjalnik je prav tako samodejni, vendar s šestimi prestavami, baterija pa ima zmogljivost 19,7 kWh, kar naj bi v idealnih razmerah omogočalo do sto prevoženih kilometrov samo na elektriko.

Prtljažnik ima od 540 do 630 litrov prostora, saj je zadnja klop vzdolžno pomična za 15 centimetrov, kar pripomore k družinski uporabnosti. Malce manj prostoren je prtljažnik pri priključnem hibridu, sprejme od 400 do 490 litrov.

Letos v Sloveniji načrtujejo prodajo 30 terramarov, prihodnje leto pa precej več, 300 avtomobilov. Vstopna cena s popustom je 39.898 evrov, najmočnejše različice se začnejo pri okoli 50 tisočakih.