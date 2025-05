Samozavesten z razlogom

Tudi na pogled je drznejši kot prej – in to prav tako velja za elegantno karoserijsko različico Enyaq Coupé.

Škodin oblikovalski slog Modern Solid združuje robustnost, funkcionalnost in pristnost, zato je novi Enyaq videti drzno, samozavestno in skladno. Sprednji del zaznamuje elegantna sijajna črna maska Tech-Deck Face. Na motornem pokrovu je logotip znamke zamenjal napis Škoda. Novost je tudi pas tankih navpičnih svetlobnih elementov, ki ga osvetljujejo diode in vizualno povezuje zgornje enote matričnih LED-žarometov.

Novi Enyaq ima tudi večji doseg – Enyaq Coupé 85 ima najdaljšega, in to kar 589 kilometrov. FOTO: Škoda

Vozite v tišini, vozite dlje

Že prejšnja različica tega modela je bila izjemno tiha, v novem Enyaqu pa je tišina dobila novo dimenzijo. Ker pri pospeševanju praktično ni hrupa ali tresljajev, kabina ostaja oaza miru, in to tudi pri avtocestnih hitrostih. Zasluga za to pripada togi strukturi karoserije, pametni uporabi zvočnoizolacijskih materialov in odlični aerodinamiki posodobljenega modela. Ta seveda ugodno vpliva tudi na doseg. Enyaq 60 in Enyaq Coupé 60 zdaj lahko prevozita 433 oziroma 442 kilometrov (po WLTP), Enyaq 85 in Enyaq Coupé 85 pa do 579 oziroma 589 kilometrov.

Novi Škoda Enyaq ima koeficient zračnega upora 0,245, Enyaq Coupé, ki je najbolj aerodinamičen model v Škodini trenutni ponudbi, pa celo 0,225. FOTO: Škoda

Hitro polnjenje

Kot doslej sta tudi pri novem Enyaqu na voljo dve bateriji s kapaciteto 58 oziroma 77 kilovatnih ur. Enyaq 60 s šibkejšo baterijo ima zadnji pogon z enim motorjem in močjo 150 kilovatov. Njegova najvišja hitrost je 160 kilometrov na uro. Enyaq 85 z večjo baterijo pa je na voljo tudi v različici Enyaq 85x s štirikolesnim pogonom. Sistemska moč je v obeh primerih 210 kilovatov, najvišja hitrost pa 180 kilometrov na uro.

Enyaqa 60 je mogoče na hitri polnilnici do 80 odstotkov napolniti že v 24 minutah.FOTO: Škoda

Vse različice novega Enyaqa omogočajo visoko moč polnjenja: do največ 165 kilovatov pri Enyaqu 60, do 135 kilovatov pri Enyaqu 85 in do 175 kilovatov pri Enyaqu 85x. To pomeni, da je Enyaqa 85 oziroma 85x na polnilni postaji za hitro polnjenje z enosmernim tokom od 10 do 80 odstotkov mogoče napolniti v 28 minutah, Enyaqa 60 pa v 24 minutah.

Panoramska steklena streha na videz neopazno prehaja v drzno oblikovan zadnji del modela Enyaq Coupé. FOTO: Škoda

Odpeljite se z njim na testno vožnjo! Doživite čar vožnje z električnim Enyaqom. Na portalu testiraj.skoda.si pri najbližjem trgovcu izberite termin testne vožnje po lastni izbiri. Potrditev boste prejeli takoj. Pa obilo užitkov v vožnji!

Prostor za vse

Praktičnost je pomembna odlika modelov Enyaq in Enyaq Coupé. Ne samo da oba ponujata veliko prostora za prtljago (585 oziroma 570 litrov), dovolj ga je tudi za potnike spredaj in zadaj.

Serijska oprema novega Enyaqa je zdaj bogatejša, vključno z ogrevanimi sprednjimi sedeži in volanom, 13-palčnim zaslonom infozabavnega sistema in 5,3-palčno virtualno armaturno ploščo. Opcijsko je na voljo tudi projicirni zaslon z obogateno resničnostjo.

Tudi notranjost je dobila novo podobo, pri čemer Škoda še bolj kot prej poudarja trajnostnost. FOTO: Škoda

Notranjost novega Škoda Enyaqa odlikujejo brezčasen dizajn, izjemna ergonomija in intuitivno upravljanje. Skupno sta Enyaq in Enyaq Coupé na voljo s šestimi različnimi slogi notranjosti. Lodge uporablja okolju prijazne materiale in oranžne detajle, med katerimi so tudi varnostni pasovi. Oblazinjenje sedežev je izdelano iz TechnoFila, ki vsebuje 75 odstotkov vlaken ECONYL®, pridobljenih iz recikliranih tkanin.

Posodobljen je tudi slog notranjosti Lounge. Temno sivo oblazinjenje je kombinacija umetnega usnja in mikrotkanine Suedia s svetlo zelenimi kontrastnimi šivi. Slog notranjosti Suite vsebuje črno naravno in umetno usnje z rjavimi šivi, Eco Suite pa ima oblazinjenje iz usnja v barvi konjaka, strojenega z izvlečki iz oljčnih listov.

Enyaq omogoča tudi parkiranje na daljavo (Remote Parking) in priučeno parkiranje (Trained Parking). FOTO: Škoda

Pametna tehnologija

Sistem Infotainment je doživel temeljito posodobitev. Aplikacija Powerpass, ki omogoča polnjenje na več kot 600.000 polnilnih postajah po vsej Evropi, je tako zdaj v celoti integrirana v sistem in informacije, kot je denimo hitrost polnilne postaje, se prikazujejo neposredno na zaslonu sistema Infotainment. Navigacijski sistem poleg načrtovanja poti omogoča tudi planiranje postankov za polnjenje.

Razširjena je tudi ponudba serijskih asistenčnih sistemov, opcijski sistem Travel Assist pa je nadgrajen z uporabo podatkov iz drugih vozil koncerna Volkswagen, kar povečuje njegovo učinkovitost in prilagodljivost v različnih voznih situacijah.

Parkirna asistenca vključuje tudi priučeno parkiranje na daljavo (Remote Trained Parking), pri katerem se avtomobil nauči samodejno parkirati na do pet izbranih mest, in možnost parkiranja na daljavo (Remote Parking) z aplikacijo MyŠkoda na pametnem telefonu.

Novi Enyaq Coupé je v izvedbi Sportline še posebej privlačen. FOTO: Škoda

Ste za bolj športen videz?

Enyaq in Enyaq Coupé sta na voljo tudi v bolj športni različici Sportline s sijajnimi črnimi elementi, kot so pokrovi zunanjih ogledal, okvirji stranskih oken, strešni letvi in napis Škoda na vratih prtljažnika. Del serijske opreme so tudi matrični žarometi Full LED in 20-palčna platišča Vega. Notranjost krasi oblazinjenje iz kombinacije črnega umetnega usnja in mikrotkanine Suedia s kontrastnimi sivimi šivi, za še bolj športen videz pa poskrbijo okrasni elementi iz karbonskih vlaken in črni športni sedeži z integriranim vzglavnikom.

Sorodnika: nova Enyaq in Enyaq Coupé. FOTO: Škoda

In kakšne so cene?

Cene se začnejo pri:

– 41.043 evrih za Enyaqa 60 (45.144 za različico Sportline),

– 45.242 evrih za Enyaqa 85 (49.343 za različico Sportline),

– 47.944 evrih za Enyaqa 85x (52.044 za različico Sportline),

– 43.643 evrih za Enyaqa Coupé 60 (47.743 za različico Sportline),

– 47.844 evrih za Enyaqa Coupé 85 (51.943 za različico Sportline),

– 50.544 evrih za Enyaqa Coupé 85x (54.644 za različico Sportline).

To pomeni, da ste denimo ob nakupu Enyaqa 60 za 41.043 evrov ali Enyaqa Coupé 60 za 43.643 evrov upravičeni do subvencije v višini 6.500 evrov, ob nakupu modela Enyaq 85 Sportline s ceno 49.343 evrov pa do subvencije v višini 4.500 evrov. Za vozila s skupno vrednostjo nakupa od 35.000 do 45.000 evrov namreč subvencija znaša 6.500 evrov, za vozila, ki stanejo od 45.000 do 65.000 evrov, pa 4500 evrov.

S pomočjo financiranja E-Bon lahko ceno izbranega Enyaqa znižate za 3.000 evrov. To dejansko pomeni, da lahko Enyaq stane do 48.000 evrov, vi pa si z E-Bonom njegovo ceno znižate za tri tisočake in tako še vedno prejmete subvencijo v višini 6.500 evrov (namesto 4.500).

Koliko vas bo torej stal najcenejši Enyaq 60 z E-Bonom in subvencijo? Ko od izhodiščne cene 41.043 evrov odštejete 3.000 evrov E-Bona, dobite znižano ceno Enyaqa 60 v višini 38.043 evrov. Pri tem znesku ste upravičeni do 6.500 evrov subvencije. Enyaq 60 je tako lahko vaš že za 31.543 evrov.

Subvencije veljajo tudi za pravne osebe, ki lahko ob nakupu uveljavljajo še odbitek DDV in investicijsko davčno olajšavo, velja pa tudi ničelna boniteta.