Kar 51 milijonov za daljinske sisteme ogrevanja in hlajenja

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje ter prestrukturiranja daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja na obnovljive vire energije (OVE) za obdobje od leta 2025 do leta 2029, ki bodo sofinancirani v programu evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Na voljo je 51,23 milijona evrov v obdobju do leta 2029 oziroma do porabe sredstev. Od tega bo kohezijski sklad prispeval nekoliko več kot 43,5 milijona evrov evropskih sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 11. september, naslednja roka pa 8. januar 2026 in 11. september 2026.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Z razpisom, kot so pojasnili, želijo povečati proizvodnjo električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije in odpadne toplote na območju Slovenije. Cilj javnega razpisa je povečati delež obnovljivih virov energije v dosedanjih sistemih daljinskega ogrevanja, gradnja novih oziroma širitev obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije ter pripomoči k zmanjšanju porabe fosilnih goriv, vključno z zemeljskim plinom.

Z razpisom so na voljo nepovratna sredstva za sofinanciranje vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, odpadno toploto ali kombinacijo obeh ter povečujejo delež OVE v sistemih daljinskega ogrevanja, in sicer toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote in kotlov na lesno biomaso ter gradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE v sistemih daljinskega ogrevanja, ter za gradnjo novih oziroma širitev dosedanjih sistemov daljinskega ogrevanja na OVE, odpadno toploto ali kombinacijo obeh.

Kaj so upravičeni stroški?

Upravičeni stroški, kot navaja razpis, vključujejo stroške izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) ter stroške izvedbe obrtniških in instalacijskih del; stroške nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme ter stroške storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ treh odstotkov priznanih upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški operacije bodo sofinancirani v višini do 45 odstotkov priznanih upravičenih stroškov za velika podjetja; 55 odstotkov priznanih upravičenih stroškov za srednja podjetja ter 65 odstotkov priznanih upravičenih stroškov za mala podjetja in mikro podjetja. Maksimalna višina sredstev sofinanciranja, ki se lahko dodeli na posamezno vlogo, znaša največ 30 milijonov evrov.