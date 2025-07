Mednarodni razpis za inovativna podjetja

Podjetja se do 4. septembra lahko prijavijo na mednarodni razpis Eurostars-3 Call 9, namenjen spodbujanju sodelovanja inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP) pri razvoju tržno usmerjenih rešitev v mednarodnih konzorcijih. Razpis podpira raziskovalno-razvojne projekte, ki jih vodijo MSP z lastnimi raziskovalnimi zmogljivostmi, v sodelovanju z drugimi organizacijami (podjetji, raziskovalnimi ustanovami, univerzami) iz držav članic programa Eureka.

Konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj dveh neodvisnih partnerjev iz dveh različnih držav članic ali pridruženih članic programa Eureka. In kaj je cilj razpisa? Spodbuditi tržno naravnane inovacije na podlagi mednarodnega sodelovanja ter okrepiti konkurenčnost in inovacijski potencial evropskih podjetij. Hkrati pa je slovenskim prijaviteljem na voljo tudi nacionalni razpis, ki ga je objavila Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Aris).