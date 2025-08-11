Za motorističen užitek zadošča tudi en valj

V nadaljevanju preberite:

V svetu, kjer so vedno večji gabariti, teža in hrup postali sinonim za pravo motociklistično svobodo, je Honda z modelom GB350S letos ponudila alternativo, ki ne stavi na hitrost in glasnost. Njeni aduti so drugačni, to sta predvsem klasični videz in japonska izdelava, ki v teh časih šteje.

Zračno hlajeni 348-kubični enovaljnik ponudi 15,5 kW (21,08 KM) pri 5500 vrt./min, a ključno je, da njegovih 29 Nm navora pridela že pri 3000 vrt./min. To v praksi pomeni, da ga ni treba bičati v visoke vrtljaje – tako ugotavljajo mnogi novinarski kolegi tujih motociklističnih revij. Glede na moč se dovolj odločno in hitro zgane z mesta in tudi naprej gre še nekaj časa kar spodobno urno.