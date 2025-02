Za nove čase, a s poklonom legendi

Pisalo se je leto 1972, ko je Renault v času energetske krize predstavil renault 5. Z njimi so zadeli v polno, v naslednjih dveh desetletjih in pol so jih prodali devet milijonov. Vrsto let je bil najbolje prodajan avtomobil v Franciji, izdelovali so ga tudi v novomeškem Revozu, tudi pri nas je bil priljubljen, čeprav si ga je marsikdo lahko privoščil le v cenejši izdaji. Potem ga je zamenjal clio in zdelo se je, da je petka zgodovina. Dokler se niso v Parizu domislili, da bi v novih časih katerega od legendarnih modelov pripravili na novo.

Ko je Renaultov direktor Luca de Meo še sredi kovidne krize, ko je šlo podjetju zelo slabo, predstavil načrt radikalne poslovne prenove (»Renaulution«), je napovedal, da bodo oživili ime renault 5. De Meo sicer te stvari pozna, še dlje nazaj je pri Fiatu vodil projekt novega fiata 500 v slogu nekdanjega cinquecenta. Tisto je Fiatu zelo uspelo, tako kot BMW-ju z oživitvijo minija.

Zdaj je renault 5, uradno se imenuje renault R5 e-tech, nared, v živo deluje kot res atraktivna sodobna izvedba legendarnega modela. Dolg je 392 cm, prostoren je spredaj in solidno v prtljažniku (277 l), ki pa mu nekaj prostora vzameta še polnilna kabla. Zadnja klop se zdi bolj zasilna, to je tudi njegov največji minus. Na zunaj ima več všečnih poudarkov, najbolj v boljši opremi izstopa prikazovalnik napolnjenosti baterije na motornem pokrovu, s črticami številke 5. Kolesa so seveda večja kot nekoč, 18 palcev pomeni tudi dražje pnevmatike, ko jih boste menjali.

Uvodoma je na voljo z dvema motorjema in dvema baterijama. FOTO: Gašper Boncelj

Armaturna plošča nam bo blizu, če smo že sedeli v kakšnem novejšem renaultu. FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik sprejme 277 litrov, nekaj prostora vzameta kabla. FOTO: Gašper Boncelj

Znotraj je okolje prijetno, a le ne tako zelo novo, kot je odmevna zunanjost. Precej je elementov iz že znanih modelov znamke. Sprednja sedeža sta po obliki podobna tistima v nekdanjem renaultu 5 turbo. Znova govorimo o boljši opremi, z dobrim stranskim oprijemom. Infozabava temelji na tako imenovanem sistemu​ openR link, ki prinaša različne Googlove storitve, a s pristavkom, da to deluje pet let od nakupa, potem bo treba naročnino plačati na novo.

R5 je pripravljen na povsem novi proizvodni osnovi z angleško oznako ampR small, s katere pripelje še kakšen električen avtomobil, že letos renault 4, prihodnje leto renault twingo, tudi naslednja nissan micra pa morebiti Nissanov dvojnik twinga. Kot je v videoprenosu dejal Gilles Godinot, glavni inženir pri razvoju platforme ampR small, je ta namenjena izključno električnemu pogonu, poskušali so jo pripraviti čim lažjo. Litij-ionska baterija, pri kateri na katodi uporabljajo litij-nikelj-mangan-kobaltov oksid, je sestavljena iz štirih modulov; pomaga k nizkemu težišču in dobri legi, k čemur prispeva tudi nova zadnja večvodilska prema. Pogon je speljan na sprednji kolesi, pripravili so dokaj neposreden volanski sistem, avto ima soliden obračalni krog (10 m). Baterijski sklop tehta 330 kg, masa celotnega vozila je 1450 kg.

Renault 5 nekdanjih časov FOTO: Gašper Boncelj

Motorja in bateriji so za zdaj po dva (90 in 110 kW; 40 in 52 kWh). Uradni doseg je 300 ali 400 km, v realnosti verjetno manj, tudi odvisno od razmer in tipa vožnje. Polnjenje z izmeničnim tokom ima najvišjo moč 11 kW, z enosmernim pa 80 oziroma 100 kW.

Pri Renaultu radi poudarjajo, da je R5 e-tech evropski, francoski izdelek. Motor izdelujejo v Cleonu, ohišje baterije v Ruitzu, montaža končnega vozila poteka v Douaiu. Vse tri tovarne so na območju 300 kilometrov. Je pa le treba reči, da baterijske celice pač prihajajo iz Kitajske.

Petar Nevistić, direktor GA Adriatica, ki tod zastopa znamko Renault, pričakuje, da bo renault 5 na slovenskem trgu uspešnica. Letos naj bi bilo zanj 200 kupcev, cilj je, da bo med tremi najbolje prodajanimi električnimi avtomobili v Sloveniji. Renault 5 R5 e-tech v za zdaj najnižji opremi in z manjšo baterijo stane 27 tisoč evrov (pred subvencijo), z zmogljivejšo baterijo je na voljo v le nekoliko višji opremi, kar velja 32 tisočakov. Kasneje naj bi bila na voljo še najcenejša vstopna različica (five) z malce šibkejšim motorjem za 25 tisočakov, a zastopnik še ne ve datuma prihoda. Renault v Sloveniji električno petko kar potrebuje, saj po ukinitvi električnega modela zoe v tem segmentu ni imel dobre prodaje, električna megane in scenic sta prodajni neuspeh.

Direktor prodaje Renaulta v tej regiji Petar Nevistić si od električne petice obeta več kot od scenica in megana. FOTO: GA Adriatic

Dosegljiva pa je še zelo posebna različica nove petke, ki je uradno samostojen model, in sicer nosi ime alpine A290. Ta »petka na steroidih« ima lahko motor z močjo 132 ali 161 kW, tudi na zunaj je ne bo mogoče zgrešiti: s črkami x na sprednjem delu pa širokimi pragovi, rdečimi zavornimi čeljustmi, zadnjim spojlerjem. Tudi v kabini je urejena bolj športno in prestižno, hitro opazite rdečo tipko na volanu za takojšnjo največjo moč in ekspresno speljevanje pa školjkasta sprednja sedeža. Težko bi rekli, koliko bo pravzaprav navdušencev za malo električno raketo, kakorkoli, zanjo bo treba odšteti vsaj 39 tisoč evrov.