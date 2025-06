Zadeva Takata se še kar vleče

Že pred časom smo znova pisali o zadevi Takata in okvarjenih zračnih blazinah, ki še vedno bremenijo nekatere proizvajalce, konkretno Citroën. Ta ima še kar naprej težave na to temo.

Kot je poročala agencija AFP, je Citroën v torek lastnikom modelov citroën C3 in DS3, ki imajo vgrajene potencialno okvarjene zračne blazine znamke Takata, sporočil, naj ta vozila takoj prenehajo voziti. Po našem razumevanju gre za vozila, ki so sicer zajeta v varnostni odpoklic zaradi tega razloga.

Po navedbi AFP je do zdaj Citroën voznike le pozival, naj se naročijo na zamenjavo zračnih blazin, ta proces se postopoma izvaja od začetka leta 2024 - o tem smo pred časom pisali v Delu -, ni pa jim rekel, naj te avtomobile prenehajo voziti. »Glede na okoliščine smo se odločili izdati poziv, da naj nehajo voziti, da bi pospešili njihovo popravilo«, je za AFP povedal izvršni direktor Citroëna Xavier Chardon.

Citroën naj bi po navedbi Reutersa, ki se sklicuje na francoske vire, ukrep sprejel na zahtevo francoskega prometnega ministra Philippa Tabarota. To se je zgodilo po tistem, ko je v prometni nesreči v Franciji nedavno umrla ženska.

To je doslej zadnje poglavje v sagi z odpoklicem, ki se vleče že od leta 2014, potem ko so preiskovalci ugotovili, da so zračne blazine povzročile več smrti, ker so eksplodirale, ko so se sprožile v prometni nesreči. Doslej naj bi jih bilo v Franciji 13.