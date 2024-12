Drugačna ženska

Moški že od nekdaj iščemo drugačne ženske. Kakšne so sploh takšne ženske? Morda so tiste, ki nam stojijo ob strani v težavah, ki jih sploh ne bi imeli, če se ne bi poročili z njimi? Morda drži tudi to. In kakšni so drugačni moški? Morda smo tisti, ki častimo ženske in ženstvenost ter priznavamo, da tudi moški jočemo.

Pa smo spet pri solzah. Kdor v dvojini ne zna jokati v hudem in smehu, kričati v nezadovoljstvu in se predati tišini srčne povezanosti, se izgublja v črnih luknjah življenja. Andreja, srce, vse najboljše!

Krasni trebušasti številki sta te zvabili v svoj objem, kot da ti ne bi bil dovolj plašč življenja, kjer se objemava po nareku zvezd in kdo ve koga še. Proti naravi se pač ne da. Pomembno je, da objemi vselej izpijejo solze, bolečino, žalost, negotovost, strah in razočaranje. Pomembno je tudi, da smeh vedno odpihne turobne misli in odžeja srečo. In nadvse pomembno je, da poljubi ohranijo čarobnost dvojine, ki se zapisuje v večnost tja med zvezde. Mar tam res poznajo tudi slovensko dvojino?

Morda niste vedeli, toda do vročega poletja pred dvema letoma v splitskem pristanišču sploh niso znali pravilno razvrščati vozil, ki so čakala na trajekt. Še sreča, da si odšla do ležernih Dalmatincev­ in jim razložila, kako se tem rečem streže. No, na koncu smo se na ladjo sreče vkrcali vsi razen redkih največjih zamudnikov brez rezervacije.

Že leta prej si v svetu golfa uveljavila nov pristop k igri, ki ne zahteva ogrevanja. Producenti najmogočnejših televizijskih hiš in tako rekoč vsi v golfski industriji so si pulili lase v strahu, da se tovrstnega načina priprave na tekme ne bi nalezli največji zvezdniki Tiger Woods, Scottie Scheffler in tovariši, saj bi to vodilo v vsaj delni propad te športne panoge. Oddahnili so si, ko sta kavica in cigareta pred uvodnim udarcem ostali priljubljeni zgolj na amaterski sceni.