Se moški res prvič zaljubi šele po petdesetem letu?

Pred leti so se na rimskem inštitutu za psihologijo dokopali do »prelomnega odkritja«. Ugotovili so namreč, da so moški biološko programirani tako, da se zaljubijo – zares in prvič – pri 50 letih. Italijanski raziskovalci so anketirali 3000 Italijanov – okoli abrahama – in ugotovili, da fantje v najstniških letih samo mislijo, da se zaljubijo, pri dvajsetih se zgodi prva navezanost, pri tridesetih in štiridesetih širijo pojem ljubezni, kot jo razumejo, ljubezen z velikimi črkami pa odkrijejo šele po petdesetem letu. Včasih se znova zaljubijo v svojo ženo, ženo svojega prijatelja ali mlajšo mladenko, ki jo ugledajo v telovadnici ali srečajo v službi. Pri tem ne gre samo za skok čez plot ali fenomen Micka Jaggerja, prav tako ne krizo srednjih let. Moški se takrat preprosto in resnično zaljubijo.

Toda raziskava ni naletela na odobravanje kolegov, bolj na posmeh. Očitali so ji, da izkorišča okroglo številko, ki ima družbeni in ne biološki pomen. Ljudje se zaljubijo, ko so pripravljeni, je takrat povedala sociologinja Lynn Jamieson, profesorica sociologije družinskih odnosov z Univerze v Edinburgu. Poudarila je, da nekateri z mlajšimi partnerji podaljšujejo mladost, drugi (brez partnerjev) pa otroštvo. »Ko moški dopolnijo petdeset let, se sprašujejo, kam gre njihovo življenje. Bolj se zavedajo lastne smrtnosti in morda je njihova zveza z dolgoletno partnerko zbledela,« je komentiral britanski sociolog Dennis Marsden, ki je proučeval dolgotrajne odnose.

Rimska teorija je utonila v pozabo. Minila so desetletja in danes nihče več več ne dvomi o tem, da se tudi starejši zaljubljajo, morda manj intenzivno, brez vrtoglavosti, z manj pritiski (pogled v prihodnost ni več tako dolgoročen) in tudi (roko na srce) z manj pričakovanji. A bolj kot o ljubezni pri 50 se danes govori o tako imenovanih sivih ločitvah, naraščajočem trendu razhodov po dolgotrajnih zakonih. Vsak srebrni ločenec čez noč postane samski moški ...

Vsaka podobnost z resničnimi, tudi znanimi, osebami je seveda zgolj naključna.