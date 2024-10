Še danes se živo spominjam mogočnega logotipa tovarne Stol, ki je na strehi proizvodnega obrata v Duplici pri Kamniku, kljub preprostosti napisa v boldirani helvetiki (genialno premišljeno je deloval kot naslonjalo fotelja), že na daleč oznanjal neko modernost.

Prav v Stolu, tovarni, ki je žal že dolgo ni več, se je v petdesetih letih prejšnjega stoletja začela tudi zgodba o stolu Rex. Mojstrovino, ki povezuje inovativnost, funkcionalnost in brezčasno lepoto, je podpisal Niko Kralj, ki je bil tedaj vodja razvojne službe v Stolu in ki ga uvrščajo med svetovne industrijske oblikovalske legende. Rex je bil prvi stol v Sloveniji, oblikovan za množično proizvodnjo.

Postal je zgled ergonomsko in funkcionalno brezhibnega izdelka ter kultni predmet dizajnersko ozaveščenih ljudi po vsem svetu. Izdelali so več kot dva milijona primerkov. Med drugim je del stalne zbirke danskega muzeja oblikovanja (Designmuseum Danmark), Museumsquartierja na Dunaju, MoMe v New Yorku in še in še. Le kdo ga ne pozna? In, o, kako se je vsakič prilegel na balkonu, na prvih pomladnih sončnih žarkih. A nostalgijo na stran.

Rexovo neprecenljivo klasičnost v vseh pogledih je leta 2012 z ekipo entuziastično vnovič obudil podjetni Žiga Vrhovec. Od legendarnega oblikovalca so kupili materialne avtorske pravice za izdelavo stolov, za katere pa skorajda ni bilo več nobenih skic ali načrtov, ker so pred desetletji vsi končali v rezalnem stroju.

Vse skice so naredili na podlagi izdelkov in fotografij, pri tem pa so nadgradili modele, tudi v sodelovanju s tujimi oblikovalci. Pred 50 leti se namreč ni nihče ukvarjal z zaščito patentov.

Po dobrih desetih letih je znamka legendarnih stolov Rex Kralj iz slovenskih rok prešla v upravljanje uglednega italijanskega podjetja Gervasoni, družinskega podjetja z dolgo, 140-letno tradicijo. In tako je začel novo poglavje. Kralj je mrtev, živel Rex!